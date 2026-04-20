Σοκ στις ΗΠΑ προκαλεί η οικογενειακή τραγωδία στο Σρίβπορτ της Λουιζιάνα, όπου ένας βετεράνος του στρατού σκότωσε τα επτά παιδιά του και τον ανιψιό τους, πριν βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 31χρονος πατέρας, σύμφωνα με τις αρχές, είχε εκφράσει το τελευταίο διάστημα «σκοτεινές σκέψεις» και δήλωνε ότι «οι άνθρωποι δεν ξεφεύγουν από τους δαίμονές τους». Το περιστατικό θεωρείται η πιο θανατηφόρα μαζική δολοφονία στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο δράστης, Σαμάρ Έλκινς, αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και είχε πρόσφατα εκφράσει αυτοκτονικές τάσεις, όπως αποκάλυψαν συγγενείς του στους New York Times. Τα παιδιά ήταν ηλικίας από ενός έως δεκατεσσάρων ετών, επτά εκ των οποίων ήταν δικά του.

«Αδερφέ, δεν θέλω να χάσω τη γυναίκα μου»

Ο κουνιάδος του Έλκινς, Τρόι Μπράουν, δήλωσε στην Wall Street Journal ότι η σύζυγος του δράστη είχε πρόσφατα ζητήσει διαζύγιο. «Μετά την πρώτη διαφωνία για το διαζύγιο, φερόταν σαν να έχανε τα λογικά του», είπε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε, ο Έλκινς του εκμυστηρεύτηκε: «Αδερφέ, δεν θέλω να χάσω τη γυναίκα μου».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, Κρις Μπορντελόν, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά τις έξι το πρωί και ο τόπος του εγκλήματος εκτεινόταν σε τέσσερις τοποθεσίες – τρεις κατοικίες και το σημείο όπου σκοτώθηκε ο δράστης. Όπως διευκρίνισε, η υπόθεση είχε καθαρά οικογενειακό χαρακτήρα.

Ο Μπράουν ανέφερε ότι ζούσαν όλοι μαζί στην 79η Οδό, ενώ ο Έλκινς είχε ακόμη τρία παιδιά από άλλη γυναίκα που κατοικούσε κοντά. Όλα τα παιδιά βρίσκονταν στο σπίτι όταν ξέσπασε η επίθεση. «Δεν ήξερα ότι είχε όπλο», είπε ο Μπράουν. «Αν το ήξερα, θα το είχα ξεφορτωθεί».

Ο δήμαρχος του Σρίβπορτ, Τομ Αρσενό, χαρακτήρισε τις δολοφονίες «ίσως τη χειρότερη κατάσταση που έχουμε βιώσει ποτέ». Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα χωρίς να έχει ανακοινώσει ακόμη το κίνητρο.

«Μερικοί άνθρωποι δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τους δαίμονές τους»

Οι συγγενείς του 31χρονου περιγράφουν έναν άνθρωπο που πάλευε με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και έντονο άγχος λόγω των προβλημάτων στον γάμο του. Την Κυριακή του Πάσχα, ο Έλκινς τηλεφώνησε στη μητέρα και τον πατριό του, λέγοντας ότι ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο πατριός του, Μάρκους Τζάκσον, θυμάται πως του είπε: «Μερικοί άνθρωποι δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τους δαίμονές τους». Πριν κλείσει το τηλέφωνο, τους υποσχέθηκε ότι θα πει στα παιδιά του πως οι παππούδες τους έστειλαν χαιρετίσματα.

«Τα μωρά μου χάθηκαν»

Η μητέρα του δράστη, Μαχέλια Έλκινς, δήλωσε ότι δεν γνώριζε τα προβλήματα στη σχέση του γιου της. Είπε ότι εκείνος εργαζόταν σε εταιρεία διανομών και είχε υπηρετήσει στον στρατό. Η ίδια παραδέχθηκε πως δεν είχε στενή σχέση μαζί του, καθώς τον είχε γεννήσει σε νεαρή ηλικία και αντιμετώπιζε τότε εξάρτηση από ναρκωτικά. Ο Σαμάρ μεγάλωσε με μια οικογενειακή φίλη, την Μπέτι Γουόκερ.

Η Γουόκερ ανέφερε ότι ο 31χρονος πυροβόλησε επανειλημμένα τη σύζυγό του στο κεφάλι και το στομάχι. «Τα μωρά μου χάθηκαν», είπε συγκλονισμένη.

Καταδίκες και παρελθόν

Ο Έλκινς είχε δύο προηγούμενες καταδίκες: μία το 2016 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και μία το 2019 για παράνομη χρήση όπλου. Τότε είχε πυροβολήσει πέντε φορές εναντίον οχήματος, με μία από τις σφαίρες να καταλήγει κοντά σε σχολείο.

Πρώην συνάδελφός του δήλωσε ότι το 2024 φαινόταν αφοσιωμένος πατέρας, αν και συχνά έδειχνε αγχωμένος και είχε την τάση να τραβά τα μαλλιά του.

«Γιατί, Θεέ μου;»

Όπως μετέδωσαν οι New York Times, τις τελευταίες εβδομάδες η οικογένεια ανησυχούσε για την ψυχική του κατάσταση. Λίγες ημέρες πριν το μακελειό, η μητέρα του είχε επικοινωνήσει μαζί του μέσω μηνυμάτων, λαμβάνοντας την απάντηση «όλοι είναι καλά».

Την Κυριακή, ο πατριός του αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, όταν είδε σχόλια στο Facebook που αποκαλούσαν τον Έλκινς «διάβολο». Όταν η γιαγιά διάβασε την είδηση για τα οκτώ νεκρά παιδιά, ξέσπασε σε λυγμούς: «Γιατί, Θεέ μου;»