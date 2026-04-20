Ένας άνδρας στη Λουιζιάνα σκότωσε επτά από τα παιδιά του και ένα ακόμη παιδί με το οποίο δεν είχε συγγένεια, σε ένα φρικτό περιστατικό μαζικών πυροβολισμών που σημειώθηκε χθες, Κυριακή, στο Σρέβεπορτ των ΗΠΑ. Η αστυνομία χαρακτήρισε το συμβάν ως «ενδοοικογενειακή βία» και επιβεβαίωσε ότι ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά της κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Τα παιδιά ήταν ηλικίας από ενός έως 14 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα πτώματα επτά παιδιών εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι, ενώ το όγδοο δέχθηκε πυροβολισμό στη σκεπή, την ώρα που προσπαθούσε να διαφύγει. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σρέβεπορτ, Κρίστοφερ Μπόρντελον, ανέφερε ότι ο δράστης, ο οποίος κατονομάστηκε ως Σαμάρ Έλκινς, πυροβόλησε συνολικά δέκα ανθρώπους προτού διαφύγει με κλεμμένο αυτοκίνητο.

Η αστυνομία καταδίωξε τον Έλκινς και τον σκότωσε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών. Δύο ενήλικες γυναίκες, ανάμεσά τους και η μητέρα των παιδιών, τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η εξέλιξη της τραγωδίας

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (13:00 ώρα Ελλάδας), όταν ο δράστης πυροβόλησε μία γυναίκα στον δρόμο. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε κοντινό σπίτι, όπου σκότωσε τα οκτώ παιδιά, «με ένα από τα οποία δεν είχε συγγενική σχέση», όπως δήλωσε η αστυνομία.

Ένα από τα παιδιά κατάφερε να διαφύγει και να ειδοποιήσει τις αρχές από γειτονικό σπίτι. Οι ερευνητές θεωρούν ότι ο άνδρας ενήργησε μόνος του. Μετά τους φόνους, έκλεψε ένα αυτοκίνητο και επιχείρησε να διαφύγει, όμως έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

Αντιδράσεις και δηλώσεις

«Πρόκειται για μια τραγική κατάσταση – ίσως τη πιο τραγική που έχουμε ζήσει ποτέ στο Σρέβεπορτ», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Τομ Άρσενο. Ο γερουσιαστής της Λουιζιάνα, Σαμ Τζένκινς, επισήμανε ότι το γεγονός αναδεικνύει την ανάγκη για περισσότερους πόρους στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, ο οποίος κατάγεται από το Σρέβεπορτ, χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγωδία που σου ραγίζει την καρδιά». Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, δήλωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του «προσεύχονται για όλους όσοι έχουν επηρεαστεί».

Το πιο πολύνεκρο περιστατικό από το 2024

Το μακελειό στο Σρέβεπορτ είναι το περιστατικό μαζικών πυροβολισμών με τα περισσότερα θύματα που έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ από τον Ιανουάριο του 2024, όταν στο Ιλινόι είχαν σκοτωθεί οκτώ άνθρωποι, σύμφωνα με την οργάνωση Gun Violence Archive (GVA).

Η GVA έχει καταγράψει φέτος τουλάχιστον 119 περιστατικά μαζικών πυροβολισμών με πολλαπλά θύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα οποία έχουν σκοτωθεί 117 άνθρωποι – εκ των οποίων 79 παιδιά – και έχουν τραυματιστεί 458.