Ενας ασυνήθιστος ημιμαραθώνιος διεξήχθη στο Πεκίνο με τη συμμετοχή 100 κινεζικής κατασκευής ρομπότ και 12.000 δρομέων που αγωνίστηκαν σε παράλληλες διαδρομές, αναδεικνύοντας τη ραγδαία πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής.

Το ανθρωποειδές ρομπότ της Honor τερμάτισε πρώτο σε 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, χωρίς… μια σταγόνα ιδρώτα, ταχύτερα ακόμη και από το παγκόσμιο ανθρώπινο ρεκόρ, με τις ομάδες της εταιρείας να καταλαμβάνουν ολόκληρο το βάθρο και πολλά ρομπότ να κινούνται αυτόνομα σε απαιτητική διαδρομή 21 χιλιομέτρων.

Η εντυπωσιακή βελτίωση σε σχέση με την περσινή διοργάνωση, όπου τα περισσότερα ρομπότ δεν κατάφεραν να τερματίσουν, ενισχύει τις φιλοδοξίες της Κίνας να κυριαρχήσει στη νέα βιομηχανία των ανθρωποειδών, τα οποία θεωρείται ότι θα μεταμορφώσουν τη μεταποίηση και άλλους κρίσιμους τομείς, παρότι οι πρακτικές και οικονομικά βιώσιμες εφαρμογές τους παραμένουν ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Την ώρα που οι άνθρωποι-αθλητές κατέρρεαν σωριασμένοι στο έδαφος κατακόκκινοι, τυλιγμένοι με ασημένιες ισοθερμικές κουβέρτες, τα ανθρωποειδή στέκονταν όρθια και αλώβητα. «Κάποια έμοιαζαν μάλιστα ελαφρώς βαριεστημένα, ανταλλάσσοντας βλέμματα σαν να έλεγαν: “Να ξαναπάμε;”», όπως μετέφρασε την έκφρασή τους ο συντάκτης υγείας του «Guardian». Φέτος, αρκετά ρομπότ ήταν ταχύτερα από επαγγελματίες αθλητές και σχεδόν τα μισά κινήθηκαν αυτόνομα αντί να καθοδηγούνται με τηλεχειρισμό. Τα ανθρωποειδή και οι 12.000 άνδρες και γυναίκες έτρεξαν σε παράλληλες διαδρομές για να αποφευχθούν συγκρούσεις.

Ρομπότ της Honor, εταιρείας που προέκυψε από απόσχιση της Huawei, κατέλαβαν και τις τρεις θέσεις του βάθρου, όλα με αυτόνομη πλοήγηση και χρόνους που ξεπέρασαν το παγκόσμιο ρεκόρ.

Οπως δήλωσε ο μηχανικός της νικήτριας ομάδας, Ντου Σιαοντί, το ανθρωποειδές «Αστραπή» (Σαντιάν στα κινεζικά) που ήρθε πρώτο αναπτυσσόταν επί έναν χρόνο. Εξοπλίστηκε με πόδια μήκους 90 έως 95 εκατοστών ώστε να μιμείται τους κορυφαίους δρομείς και χρησιμοποιεί τεχνολογία υγρής ψύξης προσαρμοσμένη από τα smartphones της εταιρείας. Ο χρόνος που πέτυχε ήταν αρκετά λεπτά μικρότερος από εκείνον του κατόχου του παγκόσμιου ρεκόρ, του Ουγκαντέζου Τζέικομπ Κιπλίμο, ο οποίος κάλυψε την ίδια απόσταση σε 57 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα τον Μάρτιο στη Λισαβόνα.

Η επίδοση του ρομπότ σηματοδότησε σημαντική βελτίωση σε σχέση με την περσινή πρώτη διοργάνωση, κατά την οποία το νικητήριο ανθρωποειδές τερμάτισε σε 2 ώρες, 40 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα, περισσότερο από το διπλάσιο του χρόνου του δρομέα στον συμβατικό αγώνα. Τα περισσότερα ρομπότ τότε δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδρομή.

Σύμφωνα με τον Ντου, ο κλάδος βρίσκεται μεν σε πρώιμο στάδιο αλλά μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την αναδιαμόρφωση πολλών τομέων. «Το να τρέχεις γρηγορότερα μπορεί αρχικά να μη φαίνεται σημαντικό», μπορεί όμως τελικά η μεταφορά της τεχνολογίας να περάσει σε βιομηχανικές εφαρμογές και να αλλάξει πραγματικά τα δεδομένα. Επίσης αν και οι οικονομικά βιώσιμες εφαρμογές των ανθρωποειδών ρομπότ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σε πειραματικό στάδιο, η επίδειξη των φυσικών δυνατοτήτων τους στον ημιμαραθώνιο αναδεικνύει πολλές ανοιχτές προοπτικές μέσω της μελλοντικής εφαρμογής τους από επικίνδυνες εργασίες έως και πολεμικές επιχειρήσεις.

Ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι κινεζικές εταιρείες ρομποτικής εξακολουθούν να δυσκολεύονται να αναπτύξουν το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης που θα επιτρέψει στα ανθρωποειδή να φτάσουν την αποδοτικότητα των ανθρώπων-εργατών στις βιομηχανίες. Επισημαίνουν ακόμη ότι οι δεξιότητες που επιδείχθηκαν στον ημιμαραθώνιο, αν και εντυπωσιακές, δεν μεταφράζονται σε ευρεία εμπορική αξιοποίηση των ανθρωποειδών ρομπότ σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, όπου η επιδεξιότητα χειρισμού, η αντίληψη του πραγματικού κόσμου και ικανότητες πέρα από μικρής κλίμακας επαναλαμβανόμενες εργασίες είναι κρίσιμες.

Η Κίνα επιδιώκει να καταστεί παγκόσμια δύναμη σε αυτή τη νέα βιομηχανία αιχμής και έχει εφαρμόσει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, από επιδοτήσεις έως έργα υποδομής, για να ενισχύσει τις εγχώριες εταιρείες. Η πιο δημοφιλής τηλεοπτική εκπομπή της χώρας, το ετήσιο γκαλά του CCTV για το Φεστιβάλ της Ανοιξης τον Φεβρουάριο, παρουσίασε την προσπάθεια του Πεκίνου να κυριαρχήσει στα ανθρωποειδή ρομπότ και στο μέλλον της μεταποίησης.