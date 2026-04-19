Το ανθρωποειδές ρομπότ Lightning, που αναπτύχθηκε από την κινεζική Honor, τερμάτισε πρώτο στον ημιμαραθώνιο 21 χιλιομέτρων στο Beijing E-Town με χρόνο 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, σε μια διοργάνωση όπου άνθρωποι και ρομπότ έτρεξαν στην ίδια διαδρομή αλλά σε χωριστές λωρίδες.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές και το AP, περίπου 40% των ρομπότ έτρεξαν αυτόνομα, ενώ τα υπόλοιπα ήταν τηλεχειριζόμενα, με το Lightning να ξεχωρίζει χάρη στα μακριά του πόδια και το σύστημα υδρόψυξης που σχεδιάστηκε για αγωνιστική αντοχή.

Η φετινή επίδοση δείχνει το άλμα της τεχνολογίας, καθώς πέρυσι ο νικητής των ρομπότ είχε χρειαστεί πάνω από 2 ώρες και 40 λεπτά, ενώ φέτος η διοργάνωση μεγάλωσε θεαματικά με 102 ομάδες, 26 brands και πάνω από 300 ανθρωποειδή ρομπότ.