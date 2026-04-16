Θα μπορούσε ένα ανθρωποειδές ρομπότ να αναλάβει τις δουλειές του σπιτιού σας; Πολύ σύντομα, αυτό ίσως γίνει πραγματικότητα. Η κινεζική εταιρεία ρομποτικής UniX AI ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Panther, ενός ανθρωποειδούς ρομπότ εξυπηρέτησης που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά σε καθημερινές οικιακές εργασίες.

Το ρομπότ, που ζυγίζει 80 κιλά και έχει ύψος 1,6 μέτρα, μπορεί να λειτουργεί έως και 12 ώρες με μία φόρτιση, σύμφωνα με τους μηχανικούς της εταιρείας. Σε προωθητικό βίντεο της UniX AI, το Panther φαίνεται να στρώνει το κρεβάτι, να καθαρίζει πάγκους και τουαλέτες και να ετοιμάζει πρωινό. Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει τις εμπορικές παραδόσεις του μοντέλου, δείχνοντας ότι είναι έτοιμο για χρήση σε πραγματικές συνθήκες.

«Η UniX AI δεν δημιουργεί μόνο προηγμένη τεχνολογία και προϊόντα· φέρνουμε ρομπότ σε σπίτια, ξενοδοχεία, δημόσιους χώρους και επιχειρήσεις ασφαλείας, καθιστώντας τα αξιόπιστα εργαλεία παραγωγικότητας για την κοινωνία», δήλωσε ο Fred Yang, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Ρομπότ με σταθερότητα και ευελιξία

Για να εκτελεί τις οικιακές εργασίες, το Panther διαθέτει δύο από τους πρώτους μαζικά παραγόμενους βιονικούς βραχίονες 8 βαθμών ελευθερίας, προσφέροντας συνολικά 34 αρθρώσεις κίνησης. Στα άκρα των βραχιόνων βρίσκονται έξυπνες λαβές που προσαρμόζονται σε διαφορετικά σχήματα και μεγέθη αντικειμένων.

Το σώμα του μπορεί να επεκτείνεται κατακόρυφα έως 80 εκατοστά, επιτρέποντάς του να φτάνει από ράφια μέχρι το δάπεδο. Χρησιμοποιεί διόφθαλμη όραση και κάμερα web για να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του, ενώ αντί για πόδια διαθέτει σύστημα τετρακίνησης και τετραδιεύθυνσης (4WS+4WD), που του προσφέρει σταθερότητα και ομαλή κίνηση σε εσωτερικούς χώρους.

Με τη βοήθεια αισθητήρων lidar και υπερήχων, εντοπίζει τη θέση του στο χώρο και κινείται με ταχύτητα περίπου 1,9 μέτρα ανά δευτερόλεπτο όσο ένας γρήγορος βηματισμός. Οι μηχανικοί της UniX AI εξήγησαν ότι στόχος τους δεν ήταν η απόλυτη ανθρωπομορφία, αλλά η σταθερότητα και η ευελιξία στην εκτέλεση πολλών εργασιών.

Πολλαπλές εφαρμογές πέρα από το σπίτι

Σε πρώιμες δοκιμές, το Panther ανταποκρίθηκε σε διάφορες εντολές όπως η προετοιμασία τσαγιού, ο καθαρισμός της κουζίνας και η λειτουργία πλυντηρίου. Το ρομπότ βασίζεται στην ολοκληρωμένη τεχνολογική πλατφόρμα της UniX AI, που συνδυάζει εκμάθηση μέσω μίμησης και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό εργασιών, ώστε να εκτελεί κάθε βήμα με ακρίβεια.

Τέλος, οι μηχανικοί το σχεδίασαν για ευρύτερες εφαρμογές πέρα από τις οικιακές, όπως η υποστήριξη σε λιανικό εμπόριο, η υποδοχή πελατών, οι ξεναγήσεις, η φροντίδα ηλικιωμένων, η συντροφιά, καθώς και η έρευνα και εκπαίδευση. Η τιμή του μοντέλου δεν αναφέρεται στην ιστοσελίδα της UniX AI.

Πηγή: Live Science