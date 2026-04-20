Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ κατέθεσε αγωγή εναντίον του περιοδικού The Atlantic και της δημοσιογράφου Σάρα Πιτζπάτρικ, μετά τη δημοσίευση άρθρου που υποστήριζε πως αντιμετωπίζει πρόβλημα αλκοολισμού, το οποίο ενδέχεται να επηρεάζει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Το επίμαχο δημοσίευμα, που αναρτήθηκε την περασμένη Παρασκευή με τίτλο «Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Κας Πατέλ μπορεί να του στοιχίσει τη δουλειά του», επικαλούνταν περισσότερες από 24 ανώνυμες πηγές. Οι πηγές αυτές εξέφραζαν ανησυχία για την «εμφανή μέθη και τις ανεξήγητες απουσίες» του Πατέλ, οι οποίες, όπως αναφερόταν, «ανησυχούν αξιωματούχους στο FBI και το υπουργείο Δικαιοσύνης».

Αργότερα, ο τίτλος του ρεπορτάζ άλλαξε σε «Αγνοείται ο διευθυντής του FBI». Το άρθρο υποστήριζε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του Πατέλ η υπηρεσία αναγκάζεται να επαναπρογραμματίζει τις πρωινές συσκέψεις, καθώς εκείνος φέρεται να καταναλώνει αλκοόλ τις νύχτες. Επίσης, ανέφερε ότι «συχνά λείπει ή δεν είναι εφικτή η επαφή μαζί του, καθυστερώντας τη λήψη αποφάσεων που απαιτούνται για να προχωρήσουν οι έρευνες».

Σύμφωνα με το ίδιο το ρεπορτάζ του Atlantic, ο Λευκός Οίκος, το υπουργείο Δικαιοσύνης και ο ίδιος ο Πατέλ αρνήθηκαν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Στο κείμενο περιλαμβανόταν και δήλωση που αποδίδεται στον Πατέλ: «Τυπώστε το, όλα ψέματα, θα τα πούμε στα δικαστήρια. Φέρτε μαζί το μπλοκ των επιταγών σας».

«Η ιστορία του Atlantic είναι ψέμα», δήλωσε ο Πατέλ στο πρακτορείο Reuters, προσθέτοντας: «Τους δόθηκε η αλήθεια πριν τη δημοσιεύσουν και επέλεξαν να τυπώσουν ψεύδη».

Ο αρχισυντάκτης του περιοδικού, Τζέφρι Γκόλνμπεργκ, υπερασπίστηκε το ρεπορτάζ σε ανακοίνωσή του προς το τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, μετά τις δηλώσεις του Πατέλ στο Fox News, όπου είχε προαναγγείλει νομικές ενέργειες.

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την ακρίβεια του ρεπορτάζ του Atlantic, ούτε να διευκρινίσει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε ο τίτλος του άρθρου στο διαδίκτυο.

Η αγωγή του Κας Πατέλ

Στην αγωγή του, ο Πατέλ υποστηρίζει ότι, αν και το περιοδικό έχει δικαίωμα να ασκεί κριτική στην ηγεσία του FBI, παρανόμησε επειδή δημοσίευσε ένα άρθρο «γεμάτο με ψεύδη και προφανώς κατασκευασμένους ισχυρισμούς με στόχο να καταστρέψουν τη φήμη του διευθυντή Πατέλ» και να τον εξαναγκάσουν σε αποχώρηση από την υπηρεσία.

Ο Πατέλ ζητά αποζημίωση ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως αναφέρεται στην αγωγή, το Atlantic αγνόησε τις επίσημες διαψεύσεις του FBI και δεν απάντησε στην επιστολή του δικηγόρου του Πατέλ, Τζέσι Μπίνολ, η οποία είχε σταλεί λίγο πριν από τη δημοσίευση του άρθρου.

Στην επιστολή, ο Μπίνολ ζητούσε περισσότερο χρόνο για να αντικρούσει τους 19 ισχυρισμούς που, σύμφωνα με την αγωγή, η δημοσιογράφος είχε κοινοποιήσει στο γραφείο Τύπου του FBI. Η επιστολή στάλθηκε λίγο πριν από τις 16:00, ενώ το άρθρο δημοσιεύτηκε στις 18:20 της ίδιας ημέρας. Παραμένει άγνωστο εάν και πώς απάντησε το Atlantic στο αίτημα αυτό.