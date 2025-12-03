Απόψε στις 7 είναι το event του προέδρου εξ εφέδρων Αλέξη, στο θέατρο «Παλλάς». Κι επειδή θα πέσει πολλή «παπάτζα» και ως προς το αποψινό, σπεύδω να ενημερώσω διάφορους «παπατζήδες» που θα σπεύσουν αμέσως μετά στα sites και αύριο στις εφημερίδες τους, να μας ενημερώσουν περί της… συγκλονιστικής συγκέντρωσης για το βιβλίο του αρχηγού, ότι το «Παλλάς» συνολικά (πλατεία και εξώστες) χωράει 1.500 θεατές. Αυτό. Τίποτε περισσότερο. Θες και όρθιους; Βάλε και όρθιους, άλλους 200. Θες κι άλλους τόσους στην είσοδο; ΟΚ. Να βάλω και καμιά τρακοσάρια περίεργους, έξω στη Βουκουρεστίου; Να τους βάλω κι αυτούς, διότι, το επισημαίνω, δεν θέλω να δω τίποτε αναφορές του είδους «χιλιάδες οπαδοί του Αλέξη Τσίπρα κατέκλυσαν το “Παλλάς”». Γιατί χιλιάδες δεν μπορεί να είναι. Επίσης sold out στο «Παλλάς» έχουν κάνει πολλοί και διάφοροι – από Μαρινέλλα και Νταλάρα, μέχρι τελευταία και ο Πάριος. Εντάξει;

Τώρα, για τα υπόλοιπα, το μόνο που μαθαίνω είναι ότι ο αρχηγός θα προσπαθήσει (αν και εδώ που τα λέμε δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη προσπάθεια, γιατί και ο άλλος αυτό ήθελε και το επιδίωξε) να καταστήσει τον πρόεδρο Κυριάκο αντίπαλό του. Ως εκ τούτου, μου είπε μια πηγή, που υποτίθεται ότι μιλάει μαζί τους, θα εξαπολύσει κατά μέτωπον σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια επίσης να δείξει προς τα έξω ότι μόνο αυτός μπορεί (να αντιπολιτευθεί) τον Κυριάκο – οι άλλοι, δεν μπορούν…

Οπως άλλωστε, όλοι μάθαμε hard way, το 2015-2019

Το «Odyssey» και η Ιθάκη του 2018

Τιμής ένεκεν της αποψινής «πρεμιέρας» του αρχηγού, διότι όπως με ενημέρωσαν στο βιβλίο το παραλείπει εντελώς ως γεγονός, αναφέρω ότι της τωρινής «Ιθάκης» του, υπήρξε και προγενέστερη. Σοβαρή. Είναι η «Ιθάκη» του Αυγούστου του 2018. Οταν ο αρχηγός επιβιβάστηκε στο «Odyssey», το σκάφος της οικογένειας Παναγοπούλου (του μακαρίτη του Περικλή συγκεκριμένα), και άρχισε να κόβει βόλτες στο Ιόνιο. Ακριβώς δυόμισι εβδομάδες μετά την τραγωδία στο Μάτι. Ηθελε, βλέπεις, να ξεσκάσει ο άνθρωπος, και να νιώσει λιγάκι από τη χλίδα της σκαφάτης ζωής, με τα ουίσκια, τα πούρα, και τις αστακομακαρονάδες. Περνούσε δε τόσο καλά, που άλλαξε εντελώς και τον αρχικό σχεδιασμό, που ήταν να μεταβεί στο Καστελλόριζο, και στο ίδιο σημείο απ’ όπου ο Γ. Παπανδρέου έκανε εκείνο το τραγικό διάγγελμα για την είσοδο της χώρας στα μνημόνια, να εξαγγείλει αυτός την έξοδο – άλλο τεράστιο, αδιανόητο, ψέμα!

Εμεινε αρόδο έξω από την Ιθάκη, και στις 18 Αυγούστου, βγήκε με το tender στην ακτή, ανέβηκε σε έναν λόφο, και απήγγειλε το ποίημα, ακριβώς όπως το είχε αποστηθίσει. Μετά, επέστρεψε φυσικά στο «Odyssey» και συνέχισε αμέριμνος τις όμορφες, ξένοιαστες, σκαφάτες, διακοπές του.

Γιατί αυτός είναι ο Τσίπρας!

«Πολιτική αλητεία»

Το ποιος ακριβώς είναι, το περιέγραψε με ωραία λόγια ο πρώην υπουργός του Παναγιώτης Λαφαζάνης, τον οποίο ο Τσίπρας στολίζει κανονικά στο βιβλίο του, παρουσιάζοντάς τον ως νούμερο και καρικατούρα της πολιτικής. Ο Παναγιώτης, που είναι ένας πραγματικά τίμιος άνθρωπος, και παρότι κολλημένος με την μπάλα (τις νεοκομμουνιστικές αντιλήψεις δηλαδή), ουδείς μπορεί να του προσάψει οτιδήποτε, «τίμησε» με τη σειρά του βιβλίο και συγγραφέα, σε συνέντευξη που παραχώρησε (Action 24). Χαρακτήρισε «πολιτική αλητεία» αυτό που έκανε εις βάρος του ο Τσίπρας, να τον παρουσιάσει ως «ρόμπα» ξεκούμπωτη, και χωρίς πολλές περιστροφές υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «άλλαξε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και έφερε το τρίτο Μνημόνιο». Αυτό τώρα για το οποίο ο Τσίπρας στην Ιθάκη, την πραγματική, αλλά και στο «παραμύθι με… όνομα», υπερηφανευόταν ότι μας έβγαλε, ενώ, κατά τον Λαφαζάνη, «η περιουσία της χώρας έχει υποθηκευτεί (εξαιτίας του) για 100 χρόνια».

Ολα ένα ψέμα, και φυσικά δεν χρειαζόμασταν τον Λαφαζάνη για να μας ενημερώσει…

Πλεόνασμα στα λάθη

Αναγνώστης μου επίσης, ιδιαίτερα επιμελής, κάθισε και διάβασε το βιβλίο Τσίπρα και εντόπισε καίριας σημασίας ανακρίβεια – λες και είναι η μόνη. Τη μεταφέρω, ακριβώς όπως μου τη διαβίβασε με επιστολή του, προκειμένου να αντιληφθούμε όλοι την ασχετοσύνη του ηγέτη. Γραφεί: «Μετά το λάθος γεωγραφικού προσδιορισμού που εντόπισε ο κ. Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στο πόνημα “ΙΘΑΚΗ” και συγκεκριμένα στη σελίδα 212 περί Ρίγας της Εσθονίας αντί Λετονίας που είναι το ορθό, υφίσταται και έτερη λανθασμένη διατύπωση αυτή τη φορά οικονομικής φύσεως. Συγκεκριμένα στη σελίδα 145 ο συγγραφέας αναφέρει επί λέξει: “Αντιπροτείναμε πρωτογενές πλεόνασμα αρχικά μηδενικό, δηλαδή ισοσκελισμένο προϋπολογισμό”.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Δεν υπάρχει μηδενικό πρωτογενές πλεόνασμα ή έλλειμμα. Υπάρχει ΟΥΔΕΤΕΡΟ Ή ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, που σημαίνει ότι τα κρατικά έσοδα είναι στα ίδια επίπεδα με τις δαπάνες ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ. Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός υφίσταται όταν τα έσοδα είναι στα ίδια επίπεδα με τις δαπάνες ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ, όπου τοκοχρεολύσια οι κρατικές δαπάνες αναχρηματοδότησης – εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους (Αποπληρωμές ομολόγων, εντόκων γραμματίων κ.λπ.)».

Εδώ καλέ μου κύριε, μπέρδευε, όντας άσχετος, το δημόσιο χρέος με το ιδιωτικό χρέος, το έλλειμμα με το χρέος της χώρας, τη Λέσβο με τη Μυτιλήνη, και τόσα άλλα. Πολύ απλά διότι όταν τα άλλα παιδάκια της ηλικίας του πήγαιναν σχολείο, ο Αλέξης απλά συνδικαλιζόταν…

Η 3η του Δεκέμβρη

Κλείνω αυτήν την ενότητα, περί το «παραμύθι με… όνομα», με μια έκκληση προς τους δημιουργούς τραγουδιών, συνθέτες και στιχουργούς, να αρχίσουν να δουλεύουν πάνω στην ιδέα της 3ης του Δεκέμβρη. Πώς το έκανε ο Ηλίας Ανδριόπουλος ο φίλος μου, με τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου για τον στρατηγό Μακρυγιάννη, και βγήκε το περίφημο «θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες 3 του Σεπτέμβρη να περνάς», το οποίο εν συνεχεία αποτέλεσε τον ύμνο του ΠΑΣΟΚ; Ετσι ακριβώς. Ο τύπος τρελαίνεται για τους συμβολισμούς, ας τον βοηθήσει η καλλιτεχνική κοινότητα. Σταμάτη (Κραουνάκη) τι κάθεσαι; Πιάσε δουλειά…

Το… γεφύρι της Βασιλίσσης Ολγας

Είδα ένα βίντεο με τον δήμαρχο Δούκα μπροστά στο γιαπί της Βασιλίσσης Ολγας, να καταγγέλλει, σε απόγνωση, ότι τα έργα στον δρόμο δεν τελειώνουν επειδή σκοπίμως κάποιοι σαμποτάρουν την αποπεράτωση του δρόμου. Εχει δίκιο! Περνάω σχεδόν κάθε μέρα από το σημείο. Μπάζα, μηχανήματα, υλικά οικοδομών, και άνθρωπος (εργάτης) πουθενά. Το εργοτάξιο έχει σταματήσει. Ο δήμαρχος Αθηναίων κατήγγειλε ότι το έργο υποχρηματοδοτείται, για να μην τελειώσει ποτέ. Εγώ το μόνο που έχω να σημειώσω είναι πως η εικόνα δείχνει τραγική, με τους χιλιάδες τουρίστες να πηγαινοέρχονται στο σημείο, προσπαθώντας να εντοπίσουν μέσα στα μπάζα την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου του ναού του Ολυμπίου Διός. Αλήθεια εξωφρενικό, και δικαίως ο δήμαρχος έχει βγει από τα ρούχα του…

Συνεχίζουν να σιωπούν

Ούτε και χθες υπήρξε κάποια αντίδραση από τους 15 βουλευτές της ΝουΔου που μετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές το 2022, οι οποίοι καταγγέλλονται από ουσιώδη μάρτυρα ότι του έγινε κανονικό «φροντιστήριο» με τις ερωτήσεις τους και τις απαντήσεις που έπρεπε να δώσει, μέρες πριν από την εμφάνισή του στην Εξεταστική Επιτροπή. Συνεχίζουν να σιωπούν. Παχυδερμισμός ή «γραμμή»; Ομως εκτός από το ηθικό ζήτημα με το «φροντιστήριο» στον μάρτυρα Τρίμπαλη, υπάρχουν και νομικά ζητήματα.

Ειδικότερα: από τη στιγμή που κάποιος μετέχει σε μια Εξεταστική Επιτροπή, η οποία έχει ανακριτικές και εισαγγελικές αρμοδιότητες, αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι υπόκειται στον έλεγχο που αφορά όλους τους δικαστικούς λειτουργούς. Αρα, αν συνδιαλέγεται με έναν μάρτυρα, πριν εμφανιστεί να καταθέσει, και του γνωστοποιεί τις ερωτήσεις που θα του υποβάλει όπως και το τι πρέπει να του απαντήσει, είναι υπόλογος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, τουλάχιστον, χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Αγνοώ πόσοι ήταν εκείνοι που υπέβαλαν στον Τρίμπαλη τις στημένες ερωτήσεις – το ψάχνω, διαβάζοντας πρακτικά, για να επανέλθω. Μου προκαλεί όμως αλγεινή εντύπωση το γεγονός. Το θεωρώ ντροπή και αίσχος, αυτό που συνέβη…