Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αναμένεται να μπουν οι καταθέσεις του Ανδρέα Στρατάκη ή «Χασάπη», της Πόπης Σεμερτζίδου, γνωστής ως «αγρότισσας με τη Φεράρι» και του συντρόφου της Χρήστου Μαγειρία (καταθέτει αύριο), αναφορικά με τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Το σχετικό αίτημα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή η ΝΔ, αν και σύμφωνα με πληροφορίες η Αρχή αυτεπαγγέλτως φέρεται να κινείται ήδη προς την κατεύθυνση αυτή.

Οπως είπε ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης «θέλουμε οι καταθέσεις της κυρίας Σεμερτζίδου, του κ. Στρατάκη και η κατάθεση του κ. Μαγειρία να σταλούν άμεσα στην Ελληνική Δικαιοσύνη και στον επικεφαλής της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αν υπάρχουν λόγοι και πώς κερδήθηκαν αυτά τα λαχεία, ούτως ώστε αυτά τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης να σταματήσουν». Καταλόγισε δε στην αντιπολίτευση επιπόλαιες προσεγγίσεις με στόχο τις μικροκομματικές σκοπιμότητες, ενώ αποδέχθηκε το αίτημα του Βασίλη Κόκκαλη, εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, τα στοιχεία για τα τυχερά παίγνια να δοθούν και στον ΣΔΟΕ.

Αποχή

Οσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, η εισηγήτρια του κόμματος Μιλένα Αποστολάκη τόνισε ότι «για να συναινέσουμε θα πρέπει ο κατάλογος να είναι πλήρης» και ζήτησε να αποσταλούν παράλληλα στη Δικαιοσύνη και οι καταθέσεις του Μάκη Βορίδη και του Φάνη Παππά με το αίτημα της διερεύνησης για ψευδορκία. «Απέχουμε της ψηφοφορίας, δεν συμμετέχουμε σε μια διαδικασία που ευτελίζει τις εργασίες της επιτροπής», είπε χαρακτηριστικά.

Εν τω μεταξύ, στις καταθέσεις τους οι ορκωτοί λογιστές της ΣΟΛ ΑΕ, Δέσποινα Μαρκοπούλου και Γιάννης Καραποστολάκης, δήλωσαν ότι δεν διαπίστωσαν πολιτικές παρεμβάσεις για παράνομες πληρωμές και ότι υπήρχαν καθυστερήσεις εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ στην υποβολή των απαραίτητων στοιχείων προς έλεγχο. Η μάρτυρας, η οποία αρχικά δεν συναινούσε στη δημόσια μετάδοση, καταγραφή και εμφάνισή της ενώπιον της Εξεταστικής, δήλωσε ότι δεν είχε αντιληφθεί αν υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ τεχνικού συμβούλου και του συντονιστή των ΚΥΔ, καθώς ήταν πέραν του πεδίου ελέγχου της, ενώ ο έτερος μάρτυρας ερωτηθείς σχετικά με την ύπαρξη οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης στον ΟΠΕΚΠΕ, ανέφερε ότι «δεν θα είχαμε παραμείνει σε ένα πρότζεκτ αν πιστεύαμε ότι ανά πάσα στιγμή κινδυνεύαμε».