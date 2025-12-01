Ο Τσακαλώτος δεν έχει παράπονο από τον Τσίπρα «γενικώς». Δεν πιστεύει, όπως εξήγησε, ότι τον αδικεί στις σελίδες της «Ιθάκης». Η Αχτσιόγλου παραδέχθηκε πως όντως της έκανε την πρόταση να ηγηθεί της προεκλογικής καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ και να εμφανιστεί στο ντιμπέιτ των πολιτικών αρχηγών πριν από τις δεύτερες κάλπες του 2023. Αλλά, έσπευσε να υποστηρίξει ότι αρνήθηκε επειδή το πολιτικό της κριτήριο της έλεγε πως εκείνος έπρεπε να παραμείνει αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης (αν αποχωρούσε, θα έστελνε «ένα σήμα αποδιοργάνωσης του χώρου», ανέφερε χαρακτηριστικά). Κι όχι μόνο.

Η νεότερη από τα «πολιτικά παιδιά» του ιδρυτή του ΣΥΡΙΖΑ, αναγνώρισε ξανά και ξανά, με διάφορους τρόπους, το ειδικό πολιτικό του βάρος. Ο Χαρίτσης περιέγραψε ον κάμερα πόσο «βασανιστική» ήταν η απόφαση να του πει «όχι» κι ενημέρωσε τους τηλεθεατές ότι έχουν μιλήσει με τον παλιό του πρόεδρο για το μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων. Οσοι παρακολουθούν από απόσταση την αριστερή επικαιρότητα των ημερών στοιχηματίζουν πως όλοι τους επιχείρησαν να βαδίσουν προσεκτικά πάνω σε μια δοκό ισορροπίας, η οποία μπορεί να τους οδηγήσει σε ένα ασφαλέστερο πολιτικό μέλλον – αφού το τσιπρικό κόμμα γράφει καλύτερα νούμερα από τη Νέα Αριστερά στις δημοσκοπικές διαφάνειες χωρίς να έχει καν ανακοινωθεί.

Δυναμική

Μυημένοι στα παρασκήνια, από την άλλη, επιμένουν ότι η συγκεκριμένη ανάλυση ταιριάζει περισσότερο στους δύο εκπροσώπους της γενιάς των σαραντάρηδων. Ο πρώην συριζαίος τσάρος της Οικονομίας δεν έχει πάψει να επαναλαμβάνει πως βρίσκει λάθος τη στροφή στο Κέντρο, τον απώτερο στόχο του rebranding, δηλαδή. Ούτε έχει αποσιωπήσει τη γνώμη του για τον «αρχηγισμό», τον οποίο θεωρεί ασύμβατο με την αριστεροσύνη. Οι σχέσεις του Τσίπρα με τα νεαρότερα στελέχη που ο ίδιος έφερε στο πολιτικό και κομματικό προσκήνιο, όμως, είναι πιο περίπλοκες απ’ αυτές που διατηρεί με την παλιά φρουρά των αριστερών.

Σύμφωνα με πηγές που τις γνωρίζουν από πρώτο χέρι, θυμίζουν τη δυναμική ενός οικογενειακού συστήματος, το οποίο πότε είναι υγιές και πότε δυσλειτουργικό. Τα σχόλια του συγγραφέα μαρτύρησαν την ενόχλησή του αλλά δεν ύψωσαν ανυπέρβλητα εμπόδια σε μια επαναπροσέγγιση. Οι αντιδράσεις των αποδεκτών τους έδειξαν ότι εκείνοι δεν είναι έτοιμοι για πολιτική πατροκτονία. Ακόμη κι όταν τα βρίσκουν τα μέλη μιας οικογένειας, βέβαια, ενδέχεται να μην ξεφύγουν απ’ τους κινδύνους που κρύβει η περιχαράκωση στον μικρόκοσμό τους. Ενδέχεται να παραβλέψουν πόσο έχει αλλάξει το κοινωνικό περιβάλλον γύρω τους, για παράδειγμα. Στους παραπάνω έχει ξανασυμβεί, άλλωστε, την τετραετία 2019-2023.