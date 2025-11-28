Η φονικότερη πυρκαγιά που έχει πλήξει το Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες σε συγκρότημα πολυώροφων κτιρίων, με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες αγνοουμένους, ανέδειξε με τον πιο ωμό τρόπο το πόσο ευάλωτη μπορεί να αποδειχθεί μια πόλη – σύμβολο της τεχνολογικής προόδου και του αστικού εκσυγχρονισμού, όταν η ασφάλεια υποχωρεί μπροστά στην κερδοφορία, την αμέλεια και τις πρακτικές του παρελθόντος.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η εξάπλωση της φωτιάς «έχτισε» την πορεία της πάνω σε ένα πλέγμα από εύφλεκτα υλικά, πλαστικά προστατευτικά φύλλα, υπό κατάργηση σκαλωσιές μπαμπού, σφραγισμένα παράθυρα και παραβιάσεις βασικών κανόνων πυρασφάλειας, που φαίνεται να είχε δημιουργηθεί από την κατασκευαστική εταιρεία στο πλαίσιο εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης.

Η εικόνα των φλεγόμενων διχτυών που τυλίγουν ολόκληρα κτίρια 31 ορόφων λειτούργησε σαν επιταχυντής της τραγωδίας, μετατρέποντας μια τοπική εστία φωτιάς σε εφιάλτη που ξέφυγε από κάθε δυνατό έλεγχο. Οι Αρχές μιλούν για σοβαρή αμέλεια. Οι συλλήψεις διευθυντικών στελεχών της εταιρείας, τα ευρήματα για μη πιστοποιημένα υλικά και οι αναφορές σε παραβιάσεις του κώδικα για τις κατασκευές συνθέτουν ένα τοπίο όπου η ευθύνη δεν μπορεί να αποδοθεί σε μια «κακή στιγμή», αλλά σε μια συστηματική κουλτούρα υποβάθμισης της ασφάλειας.

Αλυσίδα αλληλεγγύης

Συγκλονιστική είναι η μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης που δημιουργήθηκε αυθόρμητα γύρω από το τεράστιο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στους πληγέντες και να βοηθήσουν στον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Οι πυροσβέστες έδιναν και χθες μάχη με τις φλόγες και ταυτόχρονα αναζητούσαν τους δεκάδες αγνοουμένους από τη φωτιά που είχε επεκταθεί σε επτά από τα οκτώ κτίρια 31 ορόφων του συγκροτήματος κατοικιών. Μέχρι αργά χθες το απόγευμα 83 ήταν οι επιβεβαιωμένοι νεκροί. Η αστυνομία ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο τεράστιο αυτό κτιριακό σύμπλεγμα, το οποίο βρισκόταν σε διαδικασία ανακαίνισης, και επεσήμανε ότι έχει συλλάβει τρία πρόσωπα μετά τον εντοπισμό εύφλεκτων υλικών, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά «να εξαπλωθεί γρήγορα». Οι τρεις άνδρες – δύο διευθυντές και ένας σύμβουλος μηχανικός της κατασκευαστικής εταιρείας – συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Πλέγμα από πλαστικό

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα κτίρια ήταν καλυμμένα με προστατευτικά φύλλα πλέγματος και πλαστικό που ενδέχεται να μην πληρούν τα πρότυπα πυρασφάλειας. Επίσης, κατά τις έρευνές της στο κτίριο που έμεινε ανέπαφο από την πυρκαγιά, ανακάλυψε ότι ορισμένα παράθυρα ήταν σφραγισμένα με αφρώδες υλικό, το οποίο είχε τοποθετηθεί από την κατασκευαστική εταιρεία που εκτελούσε εργασίες ανακαίνισης εδώ και έναν χρόνο.

Αν και η εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν κατονόμασε την εταιρεία, πραγματοποιήθηκε χθες έρευνα στα γραφεία της Prestige Construction and Engineering Company και αξιωματικοί κατέσχεσαν κούτες με έγγραφα ως αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα. Η κυβέρνηση, σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ταυτοποίησε την καταχωρισμένη εργοληπτική εταιρεία για το συγκρότημα ως την Prestige, διαβεβαιώνοντας ότι αν διαπιστωθούν παραβάσεις του οικονομικού κανονισμού θα κινηθούν διαδικασίες και θα υπάρξουν συνέπειες.

Καταφύγια λειτούργησαν εκτάκτως σε κοινοτικά καταστήματα της περιοχής και η αστυνομία δημιούργησε γραμμή επικοινωνίας για τα θύματα. Αρκετά φόρουμ και προεκλογικές εκδηλώσεις ενόψει των εκλογών της 7ης Δεκεμβρίου που είχαν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες ακυρώθηκαν.

Μπαμπού και νάιλον

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ζήτησε «κάθε δυνατή προσπάθεια» για την κατάσβεση της φωτιάς και την ελαχιστοποίηση απωλειών, καθώς κάτοικοι εξέφραζαν διαδικτυακά την οργή τους για τα πιθανά αίτια.

Επί δεκαετίες, στη γεμάτη ουρανοξύστες πρώην βρετανική αποικία, το μπαμπού αποτελεί το υλικό επιλογής για σκαλωσιές – φθηνό, άφθονο και εύκαμπτο – με αρμούς από νάιλον σχοινιά. Αναλυτές θεωρούν ότι το Πεκίνο παρακολουθεί πώς η κυβέρνηση θα διαχειριστεί την τραγωδία και πώς οι πολίτες θα κρίνουν την ανταπόκρισή της στη σοβαρή κρίση. Συγκρίσεις γίνονται με την καταστροφική πυρκαγιά στον πύργο Grenfell που σκότωσε 72 ανθρώπους στο Λονδίνο το 2017 και αποδόθηκε στην εγκατάσταση εύφλεκτων υλικών στην πρόσοψη από εταιρείες, καθώς και σε λάθη της κυβέρνησης και της κατασκευαστικής βιομηχανίας.