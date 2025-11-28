Σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες εμφανίζουν εργάτες να καπνίζουν αδιάφορα απέναντι στα μέτρα ασφαλείας, κατά τις εργασίες επισκευής στον τοίχο του συγκροτήματος Wang Fu Court, στο Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ.

Σε ένα από τα πλάνα, εργάτης φαίνεται να κοιτά ενοχλημένος προς την κάμερα, λίγο πριν το κτίριο τυλιχθεί στις φλόγες και μετατραπεί σε μια από τις φονικότερες τραγωδίες της πόλης.

Οι αρχές, ωστόσο, τονίζουν πως δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία σύνδεση ανάμεσα στα συγκεκριμένα πλάνα και στην έναρξη της πυρκαγιάς, ενώ η επίσημη αιτία παραμένει υπό διερεύνηση.

Shocking footage reveals workers were caught casually smoking while repairing the outer wall of Wang Fu Court, Tai Po in Hong Kong, moments before the entire building went up in flames and resulted in the death of dozens of people. pic.twitter.com/7Iow0dFwgO — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) November 27, 2025

Ο υπουργός Ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ, Κρις Τανγκ, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης στο φλεγόμενο συγκρότημα ουρανοξυστών έχουν πλέον ολοκληρωθεί, επιβεβαιώνοντας ότι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε 128 νεκρούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τραυματίες ανέρχονται σε 79, ανάμεσά τους 12 πυροσβέστες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές έχουν καταγράψει τουλάχιστον 200 αγνοουμένους, ενώ ο αριθμός αυτός ενδέχεται να είναι περισσότερος.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετείχαν 1.000 αστυνομικοί, ενώ επιβεβαίωσε πως το σύστημα πυρανίχνευσης των ουρανοξυστών δεν λειτουργούσε σωστά τη στιγμή της πυρκαγιάς.

Το πυροσβεστικό σώμα του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι η επιχείρηση κατάσβεσης έχει ολοκληρωθεί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της καταστροφής

Τρεις συλλήψεις για την φονική πυρκαγιά

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές Τετάρτη σε μία από τις πολυκατοικίες άνω των 30 ορόφων στο Χονγκ Κονγκ, πριν επεκταθεί ταχύτατα και στις γειτονικές. Πρόκειται για τη χειρότερη τραγωδία που έχει πλήξει την πόλη εδώ και δεκαετίες.

Η αστυνομία, η οποία διερευνά τα αίτια της καταστροφής στο υπό ανακαίνιση οικιστικό συγκρότημα, ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις, μετά τον εντοπισμό εύφλεκτων υλικών που φέρονται να συνέβαλαν στην αστραπιαία εξάπλωση της φωτιάς.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι συλληφθέντες είναι δύο διευθυντές και ένας σύμβουλος μηχανικός της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει τις εργασίες ανακαίνισης. Οι τρεις άνδρες κατηγορούνται ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή.

Η αστυνομία αποκάλυψε ότι τα κτίρια ήταν καλυμμένα με προστατευτικά φύλλα από πλέγμα και πλαστικό, τα οποία ενδέχεται να μην πληρούσαν τα πρότυπα πυρασφάλειας. Επιπλέον, έρευνες σε κτίριο που δεν είχε πληγεί από τις φλόγες έδειξαν πως ορισμένα παράθυρα είχαν σφραγιστεί με αφρώδες υλικό, τοποθετημένο από την κατασκευαστική εταιρεία που είχε αναλάβει την ανακαίνιση εδώ και έναν χρόνο.

Οι πολυκατοικίες, που είχαν ανεγερθεί τη δεκαετία του 1980, παρουσίαζαν ανάγκες εκτεταμένων επισκευών. Οι αρχές εκτιμούν πλέον ότι τα υλικά αυτά συνέβαλαν καθοριστικά στη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς, μετατρέποντας σε θανάσιμη παγίδα ολόκληρο το συγκρότημα μέσα σε ελάχιστα λεπτά.