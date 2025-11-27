Μια φονική πυρκαγιά κατέστρεψε ένα τεράστιο συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους και αφήνοντας πολλούς άλλους αγνοούμενους, στη χειρότερη καταστροφή που έχει σημειωθεί στην πόλη εδώ και δεκαετίες.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο συγκρότημα Wang Fuk Court, στη γειτονιά Τάι Πο, αργά την Τετάρτη το απόγευμα. Η φωτιά ξεκίνησε από τον πύργο Wang Cheong House, έναν 32όροφο πύργο υπό ανακαίνιση. Μέχρι να φτάσουν οι πυροσβέστες, οι σκαλωσιές από μπαμπού και τα προστατευτικά δίχτυα είχαν ήδη πιάσει φωτιά, επιτρέποντας στη φλόγα να εξαπλωθεί γρήγορα σε τουλάχιστον επτά από τους οκτώ πύργους του συγκροτήματος.

Οι διασώστες αντιμετώπισαν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και πτώση συντριμμιών, γεγονός που εμπόδισε την άμεση προσέγγιση των παγιδευμένων κατοίκων. Ένας άνδρας διασώθηκε ζωντανός από τον 16ο όροφο, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTHK, επικαλούμενο την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Χονγκ Κονγκ.

«Γνωρίζαμε πού βρίσκονταν πολλοί παγιδευμένοι, αλλά η υπερβολική ζέστη εμπόδισε τους διασώστες να φτάσουν σε αυτούς», δήλωσε ο Derek Armstrong Chan, αναπληρωτής διευθυντής επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, τρία κτίρια είχαν σβήσει πλήρως, ενώ τέσσερα παρουσίαζαν ακόμη «διάσπαρτα ίχνη φωτιάς», σύμφωνα με τον επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας του Χονγκ Κονγκ, John Lee, ο οποίος πρόσθεσε ότι η κατάσταση ήταν «ουσιαστικά υπό έλεγχο».

Hong Kong police arrested three construction firm staff after foam materials and non-compliant coverings were linked to the rapid spread of the Wang Fuk Court fire https://t.co/iZU4MAbIIu pic.twitter.com/6oGvhhlqOB — Reuters (@Reuters) November 27, 2025

Το συγκρότημα φιλοξενούσε περισσότερους από 4.000 κατοίκους, πολλοί από τους οποίους ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω. Οι πρώτες βοήθειες επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε τρία από τα επτά οικοδομικά τετράγωνα, όπου περισσότεροι από 200 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι αρχές ερευνούν αν τα εύφλεκτα υλικά, όπως οι σανίδες πολυστυρενίου που έκλειναν πολλά παράθυρα, συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, διεξάγεται ποινική έρευνα για τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

Η χρήση σκαλωσιών από μπαμπού είναι ευρέως διαδεδομένη στο Χονγκ Κονγκ, όχι μόνο για κατασκευές αλλά και για ανακαινίσεις ιστορικών κτιρίων. Αν και το υλικό φημίζεται για την ευελιξία του, θεωρείται εύφλεκτο. Πρόσφατα, το Γραφείο Ανάπτυξης του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι το 50% των νέων έργων δημόσιων κτιρίων θα πρέπει να χρησιμοποιούν μεταλλικές σκαλωσιές για μεγαλύτερη ασφάλεια, προκαλώντας αντιδράσεις από κατοίκους που θεωρούν τις παραδοσιακές σκαλωσιές μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης.

Πρόκειται πιθανώς για την πιο θανατηφόρα πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η προηγούμενη καταστροφή που είχε συγκλονίσει την πόλη ήταν η πυρκαγιά στο κτίριο Garley το 1996, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους 41 άνθρωποι. Παρά τη σπανιότητα τέτοιων γεγονότων, το περιστατικό αναδεικνύει προκλήσεις στην πυρασφάλεια σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις του κόσμου.

Με πληροφορίες από CNN