Σε μια ασύλληπτη τραγωδία εξελίσσεται η μεγάλη φωτιά που σημειώθηκε σε συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ. Ο απολογισμός των θυμάτων από τη γιγαντιαία πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη αυξήθηκε δραματικά, φθάνοντας τους 55 νεκρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος της πόλης το πρωί της Πέμπτης.

Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής σε συνέντευξη Τύπου, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνεχίζονται.

At least four people have died and several others were injured after a major fire broke out at Wang Fuk Court in Tai Po, Hong Kong, today. The blaze spread quickly along bamboo scaffolding surrounding the residential blocks.pic.twitter.com/82pVeN0FoK — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 26, 2025

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 44νεκρούς και 279 αγνοούμενους, γεγονός που δείχνει τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης μέσα σε λίγες ώρες.

Όπως έγινε γνωστό από τις Αρχές, τρεις άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε σχέση με την πυρκαγιά — δύο διευθυντές της εταιρείας που διαχειρίζεται το συγκρότημα και έναν σύμβουλο κατασκευαστικής εταιρείας. Η αστυνομία κατηγόρησε τους τρεις για «βαριά αμέλεια».

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ραγδαία λόγω του κατασκευαστικού πλέγματος και των σκαλωσιών από μπαμπού που περιέβαλαν κάθε κτίριο στο πλαίσιο των εργασιών ανακαίνισης.

BREAKING: Major fire erupts in several buildings of a high-rise residential complex in Hung Fuk Court in Hong Kong. Many people are trapped in the buildings as firefighters battle the intense flames. pic.twitter.com/3ZV6JHqB21 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2025

Μερικά από τα κτίρια του συγκροτήματος, όπου ζούσε ένας μεγάλος πληθυσμός ηλικιωμένων κατοίκων, εξακολουθούν να φλέγονται σε αυτό που φαίνεται να είναι η πιο φονική πυρκαγιά της πόλης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η εξαπλώθηκε σε επτά πύργους στο Wang Fuk Court, ένα συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Τάι Πο που φιλοξενούσε περισσότερους από 4.000 ανθρώπους με 2.000 διαμερίσματα. Οι πυροσβέστες προσπαθούν ακόμη να κατασβέσουν πύρινες εστίες στο συγκρότημα, το οποίο φιλοξενούσε πάρα πολλούς ηλικιωμένους. Υπάρχει τώρα τεράστια ανησυχία ότι τα κτίρια ενδέχεται να καταρρεύσουν.

Video shows frequent explosions and scaffolding fire at Hung Fuk Court in Tai Po district of Hong Kong, China, many people trapped. – local media pic.twitter.com/Q20tgPFdG3 — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 26, 2025

Η πυροσβεστική δήλωσε ότι έλαβε αναφορές στις 2:51 μ.μ. τοπική ώρα ότι είχε ξεσπάσει φωτιά στο συγκρότημα Wang Fuk Court στην περιοχή. Οι προγραμματισμένες τοπικές εκλογές αναβλήθηκαν λόγω πένθους.