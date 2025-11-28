Για πρώτη φορά από την κυκλοφορία της «Ιθάκης», ο Νίκος Ανδρουλάκης όρισε ο ίδιος τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα – με τον οποίο οι εκτιμήσεις πέριξ της Κεντροαριστεράς τον θέλουν να κονταροχτυπιέται για τον τίτλο του βασικού προοδευτικού πόλου απέναντι στη ΝΔ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού σε μια προσωπική συζήτηση με την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, για την πιθανή συνεργασία των δύο κομμάτων το 2015, έθεσε το ζήτημα του rebranding σε επίπεδο ηθικής: «Εν ζωή της Φώφης είχε πει ότι υπήρχε πρόταση, το 2020. Τον έχει διαψεύσει και το ΠΑΣΟΚ, με επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου – και συνεχίζει το ίδιο και μετά θάνατον. Είναι σοβαρά και ηθικά αυτά τα πράγματα; Να επιμένεις σε ένα ψέμα; Τι θέλει να πει, ότι δεν ήταν επιλογή του ο Καμμένος; Μα από την πρώτη στιγμή αγκαλιά με τον Καμμένο ήταν, τι θέλει να πει ο ποιητής;» σχολίασε σε σκληρό τόνο – δείχνοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και το κόμμα του θα επιμείνουν τουλάχιστον στη συστηματική απόφαση του Τσίπρα να επιλέγει ως εταίρο τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου.

Η αναξιοπιστία Τσίπρα

Στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν στην αναξιοπιστία του πρώην πρωθυπουργού, εκτιμώντας πως ανέβηκε στην εξουσία λέγοντας ψέματα: «Εγινε πρωθυπουργός λέγοντας στον ελληνικό λαό ότι με εκείνον δεν θα υπάρχει μνημόνιο. Εφτιαξε ένα κεντρικό αφήγημα – που ήταν καθαρό – ότι σκίζει το μνημόνιο» τόνισε ο Ανδρουλάκης, θυμίζοντας πως ο Τσίπρας γνώριζε από πριν τις συνθήκες (με ειδική αναφορά στην προσπάθεια της Κύπρου να στηριχθεί οικονομικά στη Ρωσία το 2014).

«Και μετά υπέγραψε το μνημόνιο με την ελληνική δημόσια περιουσία στο Υπερταμείο για 99 χρόνια, δισεκατομμύρια “κόκκινα” δάνεια από τις τράπεζες στα funds, ενώ υποσχόταν “σεισάχθεια, μην πληρώνετε, έρχομαι” και τώρα οι άνθρωποι κλαίνε τα σπίτια τους και εκβιάζονται από τα funds στη δευτερογενή και τριτογενή αγορά. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να απαντηθούν σε μία αποτίμηση: το μεγάλο ψέμα, η μεγάλη απάτη και οι σοβαρές επιπτώσεις τους στη ζωή των πολιτών» τόνισε, θέτοντας επί της ουσίας επί τάπητος τα αποτελέσματα που είχαν οι υποσχέσεις του Τσίπρα πριν αναλάβει την εξουσία στη ζωή των πολιτών που τον άκουσαν και τον πίστεψαν.

Ταυτίζοντας τη ζημιά που έχει κάνει ο κυβερνητικός ΣΥΡΙΖΑ με αυτήν που έχει κάνει η ΝΔ τα τελευταία χρόνια – σχολιάζοντας, για να υπονοήσει πως το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τη στήριξη των συμφερόντων, πως αν ο ίδιος είχε κάνει όσα ο Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν θα μπορούσε να πιει καφέ στο Σύνταγμα».

Αναπόφευκτα, πάντως, η Χαριλάου Τρικούπη έρχεται αντιμέτωπη με το ερώτημα των συνεργασιών, στην περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο – και με δεδομένο πως αποκλείει οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ: «Κύριοι, δεν μοιράζουμε καρέκλες, είμαστε μια υπεύθυνη δύναμη, (…) να πάμε να βρούμε συμμαχίες προγραμματικές. Ετσι λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη το πολιτικό σύστημα» ανέφερε ο Ανδρουλάκης για τον τρόπο που θα αναζητήσει συνεργασίες.