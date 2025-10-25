Σαν σήμερα πριν τέσσερα χρόνια, η Φώφη Γεννηματά έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, ύστερα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Η γενναία πολιτικός που όλοι θυμούνται με το μικρό της όνομα «Φώφη», άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην πολιτική ζωή της χώρας.

«Ανέλαβε το βάρος της ευθύνης να κρατήσει ζωντανή τη Δημοκρατική Παράταξη σε πολύ δύσκολους καιρούς για την πατρίδα μας. Κυρίως, όμως, κατάφερε να κρατήσει ζωντανή τη σπίθα της προόδου από τις συμπληγάδες του λαϊκισμού και της αναξιοπιστίας», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε μια πολύ συγκινητική ανάρτηση, ο σύζυγός της, Ανδρέας Τσούνης, ανέφερε:

«Μια απώλεια δυσαναπλήρωτη, αναντικατάστατη. Η Φώφη Γεννηματά ήταν ίσως η τελευταία ευκαιρία να επιστρέψει η ανθρωπιά και η ηθική στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας. Φώφη, θα είσαι για πάντα στην καρδιά και στο μυαλό όλων μας. Λείπεις».

Στο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου που φέρει το όνομά της, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Μαστού, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός:

«Σχεδόν 900.000 γυναίκες μεταξύ 45 και 74 ετών έλαβαν το σχετικό sms και έκαναν δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία. Σε 53.601 από αυτές εντοπίστηκαν ευρήματα, επιτρέποντάς τους να ξεκινήσουν έγκαιρα τη θεραπεία, με καλύτερη πρόγνωση απ’ ό,τι αν το ανακάλυπταν σε προχωρημένο στάδιο —και, κυρίως, με ελπίδα».

«Αισθάνομαι ακόμα έντονα την απουσία της. Αλλά το παράδειγμά της συνεχίζει να μας δείχνει τον δρόμο», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες γυναικών που έδωσαν μάχη με τον καρκίνο και την κέρδισαν, τονίζοντας ότι η πρόληψη σώζει:

«Κάθε χρόνο έκανα μαστογραφία. Μία φορά δεν έκανα, και εκείνη τη φορά διαπιστώθηκε πως είχα καρκίνο του μαστού».

Χθες, το δημαρχιακό μέγαρο της Αθήνας και η πλατεία Κοτζιά «ντύθηκαν» ροζ, σε μια κοινή πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης του Δήμου Αθηναίων και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.