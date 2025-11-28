Τα μάτια όλων στρέφονται στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα, την ερχόμενη Τετάρτη στο «Παλλάς», εν αναμονή όσων θα ειπωθούν κυρίως από τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό. «Ναι, είναι μια απαραίτητη ενέργεια για την επιστροφή του στην ενεργό πολιτική», ανέφερε ο στενός του συνομιλητής και πανεπιστημιακός Νίκος Μαραντζίδης για τη συγγραφή του βιβλίου και του πόσο απαραίτητη είναι – παρ’ όλ’ αυτά, ακόμα στην Αμαλίας επιλέγουν να αφήνουν τα βίντεο των σόσιαλ μίντια, με τους στίχους «πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης» να μιλούν αντί για τους ίδιους. Την ίδια ώρα, η τελευταία δημοσκόπηση της GPO δείχνει πως όσοι δηλώνουν πως υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του έχουν αυξηθεί στο 11,8% – δείχνοντας πως με την έκδοση του βιβλίου το ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπό του και την ενδεχόμενη επιστροφή του ενισχύθηκε.

Αδεια ταμεία

Στο μεταξύ, οι αντιδράσεις για το βιβλίο συνεχίζονται – άλλες εντονότερες και άλλες ηπιότερες. «Συναντηθήκαμε μετά την εκλογή μου. Ηταν πιο πολύ διαχειριστική η κουβέντα. Ως προς τα οικονομικά του κόμματος δεν είχα καμία ιδέα. Βρήκα κυριολεκτικά άδεια ταμεία», ανέφερε σε νέα δημόσια τοποθέτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης, ενώ αποκάλυψε ότι ο πρώην πρωθυπουργός, όταν η συζήτηση έφτασε στην οικονομική κατάσταση της «Αυγής» και του «Κόκκινου», τον ρώτησε απλώς «γιατί δεν τα κλείνεις;». Παράλληλα, σχολιάζοντας τον χαρακτηρισμό «υπερφίαλος» που του απέδωσε ο Τσίπρας, τόνισε πως δεν περίμενε καν ότι θα κέρδιζε τον ΣΥΡΙΖΑ, πως αυτό που ήθελε ήταν «να βάλει μια κοινή λογική στον ΣΥΡΙΖΑ».

«Πάνω – κάτω είναι όπως τα λέει»

«Εχω διαβάσει τις τελευταίες 200 σελίδες προσεκτικά. Τον συγχωρούμε τον Αλέξη που είναι μεγάλο, αλλά έχει καλή ροή», σχολίασε από τη δική του πλευρά ο Ευκλείδης Τσακαλώτος («Παραπολιτικά FM»), επισημαίνοντας πως, κατά την άποψή του, στην «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός τού φέρεται τίμια: «Κάνει και κάποια κριτική, παινεύει σε άλλα. Πάντα εγώ θεωρούσα ότι οι διαφωνίες που είχαμε με τον Αλέξη, ιδιαίτερα μετά το 2019, ήταν πολιτικές. Αυτές τις υποτιμάει νομίζω, δεν δίνει καθαρή εικόνα ποιες ήταν οι διαφωνίες», περιγράφει. «Βεβαίως βρήκα αυτοκριτική, στα θέματα που θέλει να κάνει αυτοκριτική.

Στο 2019 – 2023 νομίζω ότι έχει λιγότερη αυτοκριτική. Θεωρώ ότι η διαφορά μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν η διεύρυνση, αλίμονο, ήταν πώς θα γίνει», τονίζει για όσα αναφέρονται από τον Τσίπρα για τον τρόπο λειτουργίας και τη διαχείριση της «Ομπρέλας» μετά την ήττα του 2019 – στο βιβλίο, ο Τσίπρας περιγράφει μια διαδικασία υπονόμευσης και περίπου συνθήκες ανοιχτού εσωκομματικού πολέμου με την πλευρά του Νίκου Παππά και του Παύλου Πολάκη.

Από τη δική της πλευρά, η Έφη Αχτσιόγλου παραδέχτηκε πως όντως η πρόταση να τεθεί επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 έγινε όπως καταγράφηκε: «Η πολιτική μου εκτίμηση ήταν ότι δεν έπρεπε να παραιτηθεί. Μια τέτοια παραίτηση περισσότερο θα έστελνε ένα σήμα αποδιοργάνωσης του χώρου, παρά ένα σήμα ανανέωσης ή ανασυγκρότησης», περιέγραψε για εκείνες τις μέρες. «Ηταν μια βασανιστική απόφαση. Δεν την έλαβα παρά με μόνο κριτήριο την έγνοια μου για τον χώρο και την έγνοια μου για τον πρόεδρο. Από εκεί και πέρα, επειδή βάλατε το ζήτημα για το “μετά”, εκεί η κατάσταση ήταν διαφορετική», σχολίασε (naftemporiki).