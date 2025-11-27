Ηταν μια από τις πιο σκοτεινές νύχτες του ισπανικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη. Τρεις αγώνες, δύο ήττες και μία ισοπαλία, 7-0 στα γκολ. Η Μπάρτσα συνετρίβη με 3-0 από την Τσέλσι και πολύ δύσκολα θα αποφύγει τα πλέι οφ. Η Βιγιαρεάλ γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 από την Ντόρτμουντ και παρέμεινε στον πάτο της βαθμολογίας με έναν βαθμό και ελάχιστες πιθανότητες πρόκρισης. Η Αθλέτικ του Βαλβέρδε πάγωσε στη χιονισμένη Πράγα και υποχρεώθηκε σε λευκή ισοπαλία από τη Σλάβια παραμένοντας εκτός 24άδας. Το γεγονός ότι η Μπάρτσα βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Λα Λίγκα με τη Βιγιαρεάλ να την ακολουθεί, πολλαπλασιάζει τα ερωτήματα: τι συμβαίνει με το ισπανικό ποδόσφαιρο; Υποχώρησε τόσο πολύ το επίπεδό του ή πρόκειται για συγκυρία;

Το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE είχε τίτλο «Μια βραδιά που πρέπει να ξεχάσουμε στο Τσάμπιονς Λιγκ». Η πιο ανησυχητική παρουσία ήταν της Μπαρτσελόνα γιατί είναι επαναλαμβανόμενη. Στα τρία μεγάλα παιχνίδια που έδωσε φέτος, με Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης και προχθές με την Τσέλσι, ηττήθηκε κατά κράτος ενώ ο Γιαμάλ εξουδετερώθηκε από τους αντιπάλους.

Στα δέκα τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ η Μπάρτσα έχει δεχτεί 24 γκολ. Αυτό που συνέβη ωστόσο στο Στάμφορντ Μπριτζ δεν έχει προηγούμενο επί ημερών Χάνσι Φλικ. Ηταν η πρώτη φορά που οι Καταλανοί δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Για τον Φλικ αποτελεί πρωτιά όχι μόνο για τον χρόνο που βρίσκεται στην Μπάρτσα αλλά γενικότερα στα παιχνίδια που έχουν δώσει οι ομάδες του στη διοργάνωση.

Ενας από τους υπεύθυνους γι’ αυτή την ξηρασία στο Λονδίνο ήταν ο Μαρκ Κουκουρέγια. Ελάχιστοι θυμούνται πως ο Ισπανός πουλήθηκε το 2020 από την Μπάρτσα στη Χετάφε έναντι μόλις 12 εκατ. ευρώ, γιατί οι Μπλαουγκράνα προτίμησαν να κρατήσουν τον Ζούνιορ Φίρπο. Πιθανόν να μην τους άρεσε η κόμη του «Κούκου».

Η πορεία του Φίρπο δεν δικαιολόγησε τις προσδοκίες για να καταλήξει σήμερα αναπληρωματικός στην Μπέτις. Ο Κουκουρέγια ωστόσο απογειώθηκε, πρώτα στην Μπράιτον και στη συνέχεια στην Τσέλσι. Ηταν βασικό στέλεχος της Εθνικής Ισπανίας όταν κατέκτησε το Euro το 2024, σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Βόρεια Αμερική και προχθές έβαλε στο τσεπάκι του, όπως είπε χαρακτηριστικά ο συμπαίκτης του Ρομπέρτο Σάντσεθ, τον Γιαμάλ. Στην Καταλωνία ακούν «Κούκου» και τρέχουν.