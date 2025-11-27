Σοβαρό σκάνδαλο ξέσπασε στη Βαρκελώνη, καθώς σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η κατασκευή του νέου «Καμπ Νου» συνοδεύεται από καταγγελίες για εκτεταμένες παραβιάσεις των εργασιακών κανόνων. Μετά από κοινή έρευνα ισπανικών και τουρκικών συνδικάτων, προέκυψαν αναφορές για περίπου 80 παράτυπους Τούρκους εργάτες που δουλεύουν στο εργοτάξιο.

Το ισπανικό συνδικάτο φέρεται να ενημέρωσε την Επιθεώρηση Εργασίας της Καταλονίας, καταγγέλλοντας ότι αρκετοί από τους εργάτες εργάζονταν στο έργο για περισσότερο από έναν χρόνο χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι εργαζόμενοι ανέφεραν πως ξεκίνησαν να δουλεύουν ακόμα από την ημέρα της άφιξής τους στη Βαρκελώνη, χωρίς συμβόλαια, δίχως ενημερώσεις για θέματα ασφαλείας και με εξωφρενικά ωράρια. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι μηνιαίες ώρες εργασίας άγγιζαν τις 250 έως 300, αριθμός πολύ υψηλότερος από τα νόμιμα όρια στην Ισπανία.

Οι καταγγελίες δημιουργούν αναταράξεις γύρω από το μεγάλο κατασκευαστικό έργο της Μπαρτσελόνα, με τις αρχές να καλούνται να διερευνήσουν πλήρως τις συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι αλλοδαποί εργάτες.