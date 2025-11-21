Η Μπαρτσελόνα φαίνεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Χάρι Κέιν για την επιθετική της γραμμή εν όψει του καλοκαιριού, καθώς αναζητά τον επόμενο βασικό σέντερ φορ. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι παραμένει αποδοτικός, αλλά με τα 38 χρόνια του τον Αύγουστο, η ομάδα επιδιώκει ανανέωση στην κορυφή της επίθεσης.

Σύμφωνα με την El Mundo Deportivo, ο Κέιν έχει πλέον περάσει σε πρώτο πλάνο και θεωρείται η πιο ρεαλιστική επιλογή. Παρά το γεγονός ότι ο 32χρονος Άγγλος έχει συμβόλαιο με την Μπάγερν έως το 2027, η ρήτρα του 65 εκατ. ευρώ για το προσεχές καλοκαίρι θεωρείται προσιτή για τα οικονομικά της Μπαρτσελόνα, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις υψηλές τιμές άλλων επιθετικών στην αγορά, όπως ο Ίσακ ή ο Χάαλαντ.

Ο Κέιν διανύει εξαιρετική σεζόν με τους Βαυαρούς, έχοντας ήδη σημειώσει 23 γκολ σε 17 εμφανίσεις, ενώ η συνολική του καριέρα περιλαμβάνει 127 ασίστ, γεγονός που τον καθιστά χρήσιμο τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία παιχνιδιού.