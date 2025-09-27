Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε με σκορ 4-0 της Βέρντερ Βρέμης στο «Allianz Arena», με τον Χάρι Κέιν να πραγματοποιεί άλλη μία εντυπωσιακή εμφάνιση, όπως μας έχει συνηθίσει από τότε που μετακόμισε στη Γερμανία. Ο διεθνής Άγγλος επιθετικός σκόραρε δύο γκολ και έφτασε τα 100, ως παίκτης των «Βαυαρών», ενώ «κοιτάζει» πλέον τον… Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Τα ρεκόρ που κατέχει στην Bundesliga

Ο 32χρονος επιθετικός διανύει την τρίτο χρόνο του στη Γερμανία και τη Μπάγερν Μονάχου. Στην παρθενική του χρονιά στη Bundesliga πραγματοποίησε και το πρώτου του ρεκόρ. Πιο συγκεκριμένα σημείωσε 36 γκολ σε 32 εμφανίσεις, περισσότερα από κάθε άλλον παίκτη στην πρώτη του χρονιά στο γερμανικό πρωτάθλημα, αφήνοντας δεύτερο τον Ούβε Ζέελερ που είχε σημειώσει 30 τέρματα τη σεζόν 1963-64.

Τα στατιστικά του Κέιν δεν λένε ψέματα και του χαρίζουν άλλο ένα ρεκόρ. Ο πρώην επιθετικός της Τότεναμ, χρειάζεται κατά μέσο όρο 79′ για να σκοράρει ένα γκολ, τα λιγότερα από κάθε άλλο παίκτη στην ιστορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Ακολουθεί ο Έρλινγκ Χάαλαντ με ένα τέρμα ανά 87′, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που χρειαζόταν 100′ για να σκοράρει, ενώ τέταρτος είναι ο θρύλος των «Βαυαρών» Γκερντ Μίλερ με ένα γκολ ανά 105′.

Ένας επιθετικός πιο παραγωγικός από 16 ομάδες

Το εξαιρετικό ξεκίνημα του Χάρι Κέιν στη σεζόν 2025-26, μας χαρίζει άλλο ένα εντυπωσιακό στατιστικό. Ο 32χρονος φορ έχει σκοράρει 10 γκολ σε πέντε αγωνιστικές της Bundesliga. Την ίδια ώρα, μόνο μία ομάδα από τις υπόλοιπες 17 του γερμανικού πρωταθλήματος έχει πετύχει παραπάνω γκολ, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης (11 γκολ). Αυτό σημαίνει ότι ο Κέιν μόνος του, έχει πετύχει περισσότερα τέρματα από 16 συλλόγους, κάτι ιδιαιτέρως εντυπωσιακό.

Επίσης, ο Άγγλος μετράει εννέα αγώνες, που έχει πετύχει τρία ή και περισσότερα γκολ. Η επίδοσή του αυτή τον κατατάσει στην 6η θέση, πίσω από τους Γιούπ Χάινκες (10), Μάνφρεντ Μπουργκσμίλερ (10), Κλάους Φίσερ (12), Μάριο Γκόμεζ (12), Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (16) και Γκερντ Μίλερ (32). Υπολείπεται δηλαδή μόλις τρία χατ-τρικ, για να βρίσκεται στους τρεις καλύτερους, της σχετικής λίστας.

Όταν ξεπερνάς τον Χάαλαντ και τον Ρονάλντο…

Με τα δύο τέρματά του εναντίον της Βέρντερ Βρέμης, ο Κέιν έγινε «100αρης» στην Μπάγερν Μονάχου. Ο επιθετικός των «Βαυαρών» έφτασε τα 100 τέρματα και «απειλεί» τους Ρόι Μακάι (103 γκολ σε 183 εμφανίσεις), Μάριο Γκόμεζ (113 γκολ σε 174 συμμετοχές), Φρανκ Ριμπερί (124 γκολ σε 425 αγώνες) και Κλαούντιο Πιζάρο (125 γκολ σε 327 αναμετρήσεις). Με βάση την επίδοση του στη σεζόν 2024-25, που έφτασε τα 26 γκολ, όλα δείχνουν πως θα ξεπεράσει τους προαναφερθέντες και θα βρεθεί στην 11η θέση των πρώτων σκόρερ όλων των εποχών της Μπάγερν Μονάχου.

Την ίδια ώρα, ο Χάρι Κέιν έφτασε τα 100 τέρματα σε 104 αναμετρήσεις με τους πρωταθλητές Γερμανίας. Ξεπέρασε έτσι τον Νορβηγό σούπερ σταρ Έρλινγκ Χάαλαντ, που χρειάστηκε 105 αγώνες για να φτάσει τα 100 γκολ, αλλά και έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος χρειάστηκε και αυτός 105 αγώνες για να γίνει «100αρης».

Από τον Μίλερ στον Λεβαντόφσκι και μετά στον Κέιν;

Παρά τα πολλά ρεκόρ που κατέχει ήδη, αλλά και αυτά που βρίσκεται κοντά στο να «σπάσει», ο Κέιν ενδιαφέρεται και για ένα από τα πιο δύσκολα ρεκόρ της Bundesliga. Ο λόγος για τα περισσότερα γκολ από ένα παίκτη σε μία σεζόν. Κάτοχος του ρεκόρ ήταν ο Γκερντ Μίλερ, ο οποίος τη σεζόν 1971-72 σε 34 αναμετρήσεις του γερμανικού πρωταθλήματος, σκόραρε 40 φορές και έθεσε ψηλά τον πήχη.

Χρειάστηκαν 49 χρόνια για να «καταρρίψει» κάποιος το ρεκόρ του Μίλερ. Αυτός που το κατάφερε ήταν ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, τη σεζόν 2020-21, με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Ο Πολωνός επιθετικός, πραγματοποίησε 29 συμμετοχές εκείνη την περίοδο, πετυχαίνοντας 41 γκολ. Το εντυπωσιακό είναι, ότι ο Λεβαντόφσκι «έσπασε» το ρεκόρ και έφτασε τα 41 τέρματα, στο 90ο λεπτό της τελευταίας αγωνιστικής, της Bundesliga.

Ο Κέιν με τις επιδόσεις του τη σεζόν 2023-24, 36 γκολ σε 32 αγώνες, έκανε πολλούς να πιστέψουν ότι θα μπορούσε να ήταν αυτός, που θα ξεπερνούσε τον Λεβαντόφσκι. Ο ισχυρισμός αυτός χάθηκε, καθώς στη δεύτερη του σεζόν σημείωσε 26 τέρματα σε 32 αγωνιστικές, επίδοση αρκετά πιο χαμηλή από αυτή που χρειάζεται για να «καταρρίψει» το ρεκόρ του Πολωνού. Ωστόσο, η «τρελή» φόρμα στην οποία βρίσκεται, στην έναρξη της σεζόν 2025-26, επανέφερε την κουβέντα για το ρεκόρ αυτό.

Θα μπορούσε άραγε ο Χάρι Κέιν, να είναι εκείνος που θα ξεπεράσει τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και θα «γράψει ιστορία» στην Bundesliga;