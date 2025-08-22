Η Bundesliga είναι και πάλι εδώ!

Η πρώτη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, επιστρέφει. Μια ακόμη σεζόν, με συγκινήσεις και ανατροπές, είναι έτοιμη να «καθηλώσει» το κοινό.

Πρεμιέρα, αυτό το τριήμερο (22-24/08).

Η πρώτη αναμέτρηση της χρονιάς, στο Μόναχο. Η τοπική Μπάγερν, ξεκινάει την… υπεράσπιση των κεκτημένων της! Κόντρα στη Λειψία (22/08, 21:30), θα κάνει «ποδαρικό» στην εφετινή Bundesiga.

Οι Βαυαροί, θέλουν μια ιδανική εκκίνηση, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Super Cup Γερμανίας, απέναντι στη Στουτγκάρδη (2-1).

Λεβερκούζεν και Ντόρτμουντ, ξεκινάνε τις υποχρεώσεις τους, το απόγευμα του Σαββάτου (23/08).

Οι «Ασπιρίνες», θα φιλοξενήσουν τη Χόφενχαϊμ (16:30), στο επίσημο ντεμπούτο του Έρικ Τεν Χάαχ στον πάγκο της ομάδας.

Από την άλλη, οι Βεστφαλοί, ταξιδεύουν στο Αμβούργο. Εκεί, κόντρα στη Ζάνκτ Πάουλι, θα αναζητήσουν το πρώτο «τρίποντο» της σεζόν!

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Bundesliga

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Μπάγερν Μονάχου – Λειψία, 21:30

Σάββατο 23 Αυγούστου

Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ, 16:30

Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ, 16:30

Χάιντενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ, 16:30

Άϊντραχτ Φρανκφούρτης – Βέρντερ Βρέμης, 16:30

Ουνιόν Βερολίνου – Στουτγκάρδη, 16:30

Σεντ Πάουλι – Ντόρτμουντ, 19:30

Κυριακή 24 Αυγούστου

Μάιντζ – Κολωνία, 16:30

Γκλάντμπαχ – Αμβούργο, 18:30

Τελευταία Νέα