Η Bundesliga είναι και πάλι εδώ!
BUNDESLIGA IS BACK! 🔥 pic.twitter.com/46i7fc7NfE
— Bundesliga Insider (@BundesInsider) August 22, 2025
Η πρώτη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, επιστρέφει. Μια ακόμη σεζόν, με συγκινήσεις και ανατροπές, είναι έτοιμη να «καθηλώσει» το κοινό.
Πρεμιέρα, αυτό το τριήμερο (22-24/08).
Η πρώτη αναμέτρηση της χρονιάς, στο Μόναχο. Η τοπική Μπάγερν, ξεκινάει την… υπεράσπιση των κεκτημένων της! Κόντρα στη Λειψία (22/08, 21:30), θα κάνει «ποδαρικό» στην εφετινή Bundesiga.
♦️ 𝐁𝐔𝐍𝐃𝐄𝐒𝐋𝐈𝐆𝐀 𝐈𝐒 𝐁𝐀𝐂𝐊! ♦️
Endlich ist es soweit – Legen wir los und verteidigen unseren Titel! 🔥#packmas #MiaSanMia #FCBRBL pic.twitter.com/2P2kIitKue
— FC Bayern München (@FCBayern) August 22, 2025
Οι Βαυαροί, θέλουν μια ιδανική εκκίνηση, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Super Cup Γερμανίας, απέναντι στη Στουτγκάρδη (2-1).
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆#MiaSanMia #FCBayern #Supercup pic.twitter.com/Hq4M1kuW7H
— FC Bayern München (@FCBayern) August 16, 2025
Λεβερκούζεν και Ντόρτμουντ, ξεκινάνε τις υποχρεώσεις τους, το απόγευμα του Σαββάτου (23/08).
Οι «Ασπιρίνες», θα φιλοξενήσουν τη Χόφενχαϊμ (16:30), στο επίσημο ντεμπούτο του Έρικ Τεν Χάαχ στον πάγκο της ομάδας.
Everyone remain calm…. BUNDESLIGA IS BACK BABY! 😍
(Admin is totally calm…) pic.twitter.com/VGJmgG2dWs
— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 19, 2025
Από την άλλη, οι Βεστφαλοί, ταξιδεύουν στο Αμβούργο. Εκεί, κόντρα στη Ζάνκτ Πάουλι, θα αναζητήσουν το πρώτο «τρίποντο» της σεζόν!
⏳⏳⏳#Bundesliga | #FAIMTB pic.twitter.com/z0SBqSBL8T
— Borussia Dortmund (@BVB) August 20, 2025
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Bundesliga
Παρασκευή 22 Αυγούστου
Μπάγερν Μονάχου – Λειψία, 21:30
Σάββατο 23 Αυγούστου
Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ, 16:30
Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ, 16:30
Χάιντενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ, 16:30
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης – Βέρντερ Βρέμης, 16:30
Ουνιόν Βερολίνου – Στουτγκάρδη, 16:30
Σεντ Πάουλι – Ντόρτμουντ, 19:30
Κυριακή 24 Αυγούστου
Μάιντζ – Κολωνία, 16:30
Γκλάντμπαχ – Αμβούργο, 18:30