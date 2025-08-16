Όλα είναι έτοιμα στη Γερμανία για το Franz-Beckenbauer – Super Cup, ανάμεσα στην Κυπελλούχο Στουτγκάρδη και την πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου. Πρόκειται για την «παρθενική» έκδοση της διοργάνωσης, η οποία πήρε το όνομά της από τον Φραντς Μπεκενμπάουερ, τον «Κάιζερ» του γερμανικού ποδοσφαίρου, ο οποίος πέθανε τον Ιανουάριο του 2024.

Οι «Βαυαροί» του Βινσέντ Κομπανί, προετοιμάζονται να διεκδικήσουν για 18η φορά στην ιστορία τους το τρόπαιο, το οποίο έχουν κατακτήσει 10 φορές, με τελευταία το 2022 εναντίον της Λειψίας (5-3).

Απεναντίας, για την Στουτγκάρδη θα είναι μόλις η τρίτη φορά και δεύτερη διαδοχική, που θα βρεθεί στο γερμανικό Super Cup, το οποίο κατέκτησε τελευταία φορά το 1992, με αντίπαλο το Ανόβερο (3-1).

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν 2025-26, στη Γερμανία, κρίνεται το Σάββατο (16/08) και ώρα έναρξης 21:30, στην έδρα της Στουτγκάρδης, την «MHP Arena».