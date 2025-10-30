Ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, Χάρι Κέιν, δεν έχει κρύψει ποτέ την επιθυμία του να δοκιμάσει κάποια στιγμή την τύχη του στο αμερικανικό ποδόσφαιρο (NFL).

Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, που διανύει το 32ο έτος της ηλικίας του, έχει αναφέρει επανειλημμένα πως το να γίνει κάποτε kicker στο NFL είναι κάτι που «πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού του». Ο ίδιος αναγνωρίζει πως δεν είναι εύκολο εγχείρημα, καθώς, όπως είχε πει, «θα χρειαστεί πολλή δουλειά και προπόνηση – δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη».

Παρ’ όλα αυτά, ένας πρώην πρωταθλητής του Super Bowl δείχνει διατεθειμένος όχι μόνο να τον στηρίξει, αλλά και να τον προπονήσει προσωπικά, θεωρώντας πως ο Κέιν έχει τα απαραίτητα προσόντα για να κάνει τη μετάβαση.

Η επιρροή του Τομ Μπρέιντι

Η αγάπη του Κέιν για το NFL ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, όταν ως νεαρός ποδοσφαιριστής παρακολούθησε ένα ντοκιμαντέρ για τον θρυλικό κουόρτερμπακ Τομ Μπρέιντι. Από τότε έγινε φανατικός οπαδός των New England Patriots, παρακολούθησε μάλιστα και από κοντά τον τελικό του Super Bowl του 2019, όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει προσωπικά τον Μπρέιντι και να αναπτύξει φιλία μαζί του.

Ο Κέιν έχει δηλώσει ανοιχτά πως, όταν τελειώσει η καριέρα του στο ποδόσφαιρο, θα ήθελε να δοκιμάσει να γίνει kicker στο NFL, κάτι που θεωρεί «ένα όνειρο που αξίζει να προσπαθήσει να πραγματοποιήσει».

Ο πρώην punter που θέλει να τον βοηθήσει

Ο Ντάστιν Κόλκουιτ, ο οποίος κατέκτησε το Super Bowl με τους Kansas City Chiefs το 2020, δήλωσε ενθουσιασμένος με την προοπτική να συνεργαστεί με τον Άγγλο επιθετικό. Ο Κόλκουιτ, που μεγάλωσε παίζοντας και ποδόσφαιρο, τόνισε πως ο Κέιν έχει το ταλέντο και τη νοοτροπία για να πετύχει:

«Αν το πάρει σοβαρά, μπορεί να τα καταφέρει. Έχει φανταστική τεχνική στα τελειώματά του και σωστή νοοτροπία. Θα ήθελα πολύ να δουλέψω μαζί του».

Επισήμανε μάλιστα ότι το κλειδί για έναν επιτυχημένο kicker είναι ο συντονισμός με τον παίκτη που κρατά την μπάλα κατά την εκτέλεση, καθώς «ένα λάθος κράτημα μπορεί να καταστρέψει ολόκληρη τη φάση».

Γιατί ο Κέιν πιστεύει πως έχει πλεονέκτημα

Ο Κέιν θεωρεί ότι η εμπειρία του από τα πέναλτι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς οι δύο περιπτώσεις απαιτούν παρόμοιο ψυχικό σθένος. Με ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 90% στην καριέρα του από τη λευκή βούλα, ο Άγγλος στράικερ έχει αποδείξει πως μπορεί να ανταπεξέλθει στις πιο πιεστικές στιγμές.

«Πολλοί μπορούν να σκοράρουν στην προπόνηση, αλλά άλλο είναι να εκτελείς όταν η πίεση είναι τεράστια και το παιχνίδι κρίνεται σε μια φάση. Εκεί ίσως έχω ένα προβάδισμα», έχει δηλώσει ο ίδιος.

Πηγή: BBC