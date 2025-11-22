Μετά από 910 ημέρες αναμονής, το «Καμπ Νόου» άνοιξε ξανά τις πύλες του και η Μπαρτσελόνα γιόρτασε τη μεγάλη επιστροφή της με νίκη 4-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο, μπροστά σε 45.000 ενθουσιασμένους οπαδούς. Το ανακαινισμένο γήπεδο έγινε το σκηνικό για μια ξεχωριστή βραδιά, που συνδύασε τα εγκαίνια με εμφατική εμφάνιση της ομάδας του Χάνσι Φλικ, η οποία «έπιασε» προσωρινά τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή της La Liga.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε δυνατά από το πρώτο λεπτό, παίρνοντας προβάδισμα μόλις στο 4΄ με τον Λεβαντόφσκι να εκτελεί τον Ουνάι Σιμόν στην κλειστή του γωνία. Η ομάδα του Φλικ διατήρησε τον έλεγχο και είχε σημαντικές ευκαιρίες με τον Όλμο, ενώ ο Φεράν Τόρες διπλασίασε τα τέρματα στο 45+2΄ μετά από υπέροχη μπαλιά του Λαμίν Γιαμάλ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως το πρώτο, με την Μπαρτσελόνα να «κλειδώνει» τη νίκη στο 48΄ με γκολ του Φερμίν Λόπεθ. Η Μπιλμπάο έμεινε με δέκα παίκτες στο 54΄ λόγω απευθείας κόκκινης στον Σανθέτ, και οι Καταλανοί κατόπιν διαχειρίστηκαν τον χρόνο, φτάνοντας στο τελικό 4-0 με νέο γκολ του Φεράν Τόρες στο 84΄, ύστερα από κάθετη του Γιαμάλ και έλεγχο του VAR.

Τα γκολ των Καταλανών πέτυχαν ο Λεβαντόφσκι, ο Φερμίν και δύο φορές ο Φεράν Τόρες, σε μια εμφάνιση που συνδύασε άψογο ποδόσφαιρο, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρθία, Μπαλντέ (46΄ Αραούχο), Ζεράρ Μαρτίν, Κουμπαρσί, Κουντέ, Έρικ Γκαρθία (74΄ Μπερνάλ), Ντάνι Όλμο (81΄ Ραφίνια), Φερμίν Λόπεθ (64΄ Κασάδο), Φεράν Τόρες, Λαμίν Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι (64΄ Φερνάντεθ).

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ερνέστο Βαλβέρδε): Ουνάι Σιμόν, Γκοροσάμπελ, Βίβιαν, Λαπόρτ, Μπερσίτσε, Ρουίθ ντε Γαλατέρα (55΄Ρέγο), Χαουρεγιθάρ (68΄Βέσγκα), Μπερενγκέρ (68΄Μπόιρο), Σανθέτ, Νίκο Γουίλιαμς (56΄Ναβάρο), Γκόμεθ (56΄Γκουρουθέτα)