Η Μπαρτσελόνα έκανε ένα σημαντικό και συμβολικό βήμα για την ενίσχυση του γυναικείου ποδοσφαίρου, παρουσιάζοντας ένα ειδικά διαμορφωμένο Airbus A320 αποκλειστικά αφιερωμένο στην ομάδα γυναικών. Το αεροπλάνο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για το ταξίδι της ομάδας στο Λονδίνο, φέρει τα χρώματα των «μπλαουγκράνα» και έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό για τον πρωτοποριακό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.

Στο εξωτερικό μέρος του αεροσκάφους ξεχωρίζει το σύνθημα «Dream, Play, Fly», πλαισιωμένο από τις φιγούρες εμβληματικών παικτριών όπως η Αϊτάνα Μπονματί και η Αλέξια Πουτέγιας. Η επιλογή τους έχει έντονο συμβολισμό, καθώς αποτελούν κεντρικές μορφές του συλλόγου και σύμβολα της επιτυχίας του γυναικείου τμήματος. Στο εσωτερικό, η αισθητική της Μπαρτσελόνα συνεχίζεται, με το αεροσκάφος να είναι πλήρως ντυμένο στα χρώματα και τη φιλοσοφία του κλαμπ.

El Barça Femení viatja a Londres amb el nou avió de @Vueling — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) November 19, 2025

Η ενέργεια υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την αεροπορική εταιρεία Vueling και καθιστά την Μπαρτσελόνα τη πρώτη ομάδα γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ευρώπη που αποκτά εμπορικό αεροπλάνο διακοσμημένο με το λογότυπο και τις εικόνες των αθλητριών της. Πρόκειται για μια κίνηση που αναδεικνύει τη σημασία και τη δυναμική του γυναικείου αθλητισμού, ενισχύοντας παράλληλα το διεθνές του αποτύπωμα.