Ο Τσάβι Πασκουάλ επέστεψε στην τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα, έπειτα από εννέα χρόνια, με τους μπλαουγκράνα να ανακοινώνουν την επιστροφή του την Πέμπτη (13/11).

Μάλιστα, ο 53άχρονος προπονητής παρουσιάστηκε τη Δευτέρα (17/11), με τον ίδιο να μιλάει για τους νέους στόχους της ομάδας σε μία ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν της EuroLeague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τσάβι Πασκουάλ:

«Ήταν μια όμορφη μέρα, έχω ανακτήσει την αίσθηση του ταξιδιού από την έδρα μας στο Παλάου Μπλαουγκράνα. Η σεζόν έχει ξεκινήσει και, σιγά σιγά, πρέπει να οδηγήσουμε την ομάδα προς το μονοπάτι που θέλουμε, το οποίο είναι να κάνουμε τους οπαδούς της Μπάρτσα χαρούμενους και η ομάδα να αντικατοπτρίζει τις αξίες της οντότητας της. Και, αν είναι δυνατόν, να είναι κοντά στο να διεκδικήσει όλους τους τίτλους.

Οι άνθρωποι στο Παλάου είναι εξαιρετικοί αλλά απαιτητικοί. Είτε κερδίζουμε είτε χάνουμε, πρέπει να τους δίνουμε πράγματα. Το DNA που έχουμε τόσα χρόνια πρέπει πάντα να είναι μπροστά από όλα και πρέπει να δημιουργήσουμε αυτή τη σφραγίδα, ώστε ο οπαδός να ενθουσιάζεται και να ταυτίζεται με την ομάδα.

Είμαι ένας προπονητής με περισσότερη εμπειρία. Το βάρος του να ζεις σε διαφορετικά μέρη σου φέρνει πολλά πράγματα και αυτό σε βοηθά να προσπαθείς να κάνεις τα πράγματα καλά, κάτι που πρέπει να κάνουμε τώρα».