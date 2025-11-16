Ο Εργκίν Αταμάν παρέταξε την ίδια πεντάδα που χρησιμοποίησε στη Μαδρίτη (Σορτς, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Φαρίντ) και ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά, ελέγχοντας τον ρυθμό μέσα από την άμυνα και το παιχνίδι κοντά στο καλάθι. Το «τριφύλλι» προηγήθηκε 13-6 στο πεντάλεπτο, όμως ο Άρης απάντησε με Χάρελ και Νουά (13-11). Η περιφερειακή παραγωγή των Ρογκαβόπουλου και Γκραντ έδωσε ξανά ρυθμό στους γηπεδούχους, που έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 23-15, παρά την κακή αναλογία ασίστ–λαθών (4/5).

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε σταθερά και στη δεύτερη περίοδο, φτάνοντας το +10 (32-22) με καλάθι και φάουλ του Φαρίντ. Από εκείνο το σημείο όμως ο Άρης ανέβασε στροφές και χτύπησε αλύπητα από την περιφέρεια. Με 8 σερί τρίποντα -τα 4 από τον εξαιρετικό Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ– οι φιλοξενούμενοι όχι μόνο έσβησαν το προβάδισμα, αλλά πήγαν στα αποδυτήρια με +10, εκτελώντας με τρομερό 10/13 τρίποντα στη δεύτερη περίοδο.

Ο Αταμάν μίλησε για «αντιεπαγγελματική στάση» στο ημίχρονο και οι «πράσινοι» μπήκαν πιο σκληρά στην άμυνα. Ο Ίνοκ έκανε το 53-41, όμως ακολούθησε «πράσινη» αντεπίθεση. Με 10-0 σερί και δύο τρίποντα του Ναν, ο Παναθηναϊκός πλησίασε, ισοφάρισε (56-56), αλλά ο Άρης δεν λύγισε. Ο Μήτρου-Λονγκ έφτασε τα 6 εύστοχα τρίποντα, οι Πουλιανίτης και Μποχωρίδης κυκλοφόρησαν ιδανικά την μπάλα και οι «κίτρινοι» μπήκαν στην τελευταία περίοδο μπροστά (63-61).

Το ντέρμπι συνέχισε στο ίδιο τέμπο. Ο Άρης προηγήθηκε 71-66 με τον Τζόουνς, αλλά τα τρίποντα των Σλούκα και Ναν έφεραν το πρώτο «πράσινο» προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο (72-71). Ο Ερνανγκόμεθ έγραψε το +4, όμως οι φιλοξενούμενοι έμειναν κοντά, με τον Ίνοκ να μειώνει σε 77-75 δύο λεπτά πριν το τέλος. Ο Χάρελ ισοφάρισε (77-77 στο 1:50), αλλά ο Φαρίντ με κάρφωμα ξανάβαλε μπροστά το «τριφύλλι» (79-77 στο 1:34).

Ο Άρης αστόχησε στην επόμενη επίθεσή του και ο Ναν με ανάποδο layup στο 1:06 έγραψε το 81-77 βάζοντας τους «πράσινους» μπροστά στο σκορ. Έχοντας πάρει ο Παναθηναϊκός και το μομέντουμ έφτασε στην τελική επικράτηση απέναντι στους εξαιρετικούς Θεσσαλονικείς.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-15, 41-51, 61-63, 82-77