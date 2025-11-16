Καταιγιστικός παρουσιάστηκε ο Άρης στο ΟΑΚΑ στο πρώτο ημίχρονο, σκοράροντας 58 πόντους με 11/16 τρίποντα και «παγώνοντας» τον Παναθηναϊκό, που έδειχνε χαμένος στο παρκέ, με τον Εργκίν Αταμάν να είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έβρισκε λύσεις από παντού, εκτελούσε με τρομερά ποσοστά και έβαλε από νωρίς δύσκολα στους «πράσινους». Η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν μπόρεσε να περιορίσει το ρυθμό, με τον Άρη να λειτουργεί υποδειγματικά και να επιβάλλει το παιχνίδι του.

Ο Αταμάν δεν είχε κανέναν λόγο να είναι ικανοποιημένος από την εικόνα των παικτών του. Παρά τις δύο μεγάλες νίκες στη διπλή εβδομάδα της EuroLeague απέναντι σε Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης, η ομάδα του έδειξε ξανά αστάθεια.

Χαρακτηριστικά οι δηλώσεις του Τούρκου τεχνικού:

«Δεν είναι επαγγελματική συμπεριφορά αυτή που δείξαμε, ειδικά στην δεύτερη περίοδο. Δεν έχουμε ρυθμό, όλοι περπατάνε. Κανείς δεν νοιάζεται. Θα δούμε αν μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι».