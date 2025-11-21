Ο Κόουλ Πάλμερ θα παραμείνει εκτός δράσης για τρία επόμενα παιχνίδια της Τσέλσι, μετά από απρόσμενο τραυματισμό στο σπίτι του. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός, που είχε μόλις επιστρέψει σχεδόν πλήρως από πρόβλημα στη βουβωνική χώρα, υπέστη κάταγμα στο δάχτυλο του ποδιού του και δεν θα αγωνιστεί στο ματς του Σαββάτου (22/11) με την Μπέρνλι, καθώς και στα παιχνίδια με Μπαρτσελόνα (25/11) και Άρσεναλ (30/11).

Ο προπονητής της Τσέλσι, Έντσο Μαρέσκα, ανέφερε ότι ο τραυματισμός δεν είναι σοβαρός, αλλά επηρεάζει την επιστροφή του Πάλμερ στην ενεργό δράση. Ο 23χρονος διεθνής, ο οποίος έχει σημειώσει 45 γκολ και 29 ασίστ σε 101 εμφανίσεις με τους Λονδρέζους από την άφιξή του το καλοκαίρι του 2023, θα χρειαστεί χρόνο για να επανέλθει πλήρως. Όπως εξήγησε ο Μαρέσκα, «ήταν πολύ κοντά στο να επιστρέψει, αλλά είχε ένα ατύχημα στο σπίτι όπου χτύπησε το δάχτυλο του ποδιού του. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμος την επόμενη εβδομάδα».