Τα πιο πρόσφατα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, στην Πάτρα και τον Αλιμο, δυστυχώς δεν είναι εξαίρεση. Μόλις προχθές, τρία παιδιά τραυματισμένα από συμπλοκές μεταφέρθηκαν στην εφημερία του Παίδων «Αγία Σοφία» και ένα στο Ασκληπιείο της Βούλας. Τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2024 – 2025 είναι αποκαλυπτικά. Παρότι ο αριθμός των περιστατικών μειώνεται, η σκληρότητά τους αυξάνεται. Οι έφηβοι χρησιμοποιούν πια ακόμη και αιχμηρά όπλα, ενώ φαίνεται πως δρουν σε ομάδες και μάλιστα με οργάνωση. Η έρευνα που παρουσιάζουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ» είναι ένα καμπανάκι κινδύνου το οποίο δεν πρέπει να αγνοηθεί. Η παραβατικότητα των ανηλίκων προφανώς δεν είναι νέο φαινόμενο. Ωστόσο, η «ποιοτική» κλιμάκωση, η οποία παρατηρείται, φανερώνει με τον πιο επιτακτικό τρόπο ότι η κοινωνία μας δεν μπορεί πλέον να την αγνοεί ή να μη της δίνει την απαιτούμενη σημασία. Το κράτος, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε όχι μόνο να αποτρέψουν τις πράξεις βίας αλλά και να ξεριζώσουν τις ιδέες και τις νοοτροπίες που ωθούν τους εφήβους – και ορισμένες φορές και τα παιδιά – να συμπεριφέρονται έτσι.

Το σχολείο έχει υποχρέωση να υποκαταστήσει την οικογένεια εκεί όπου αποδεδειγμένα αυτή αδυνατεί να κάνει τη δουλειά της. Τα παιδιά που πέφτουν θύματα βίας χρειάζεται να μάθουν να μη σιωπούν, να μη φοβούνται να ζητήσουν τη βοήθεια των ενηλίκων. Και τα παιδιά που είναι θύτες χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν πόσο αντικοινωνική κα επικίνδυνη είναι η συμπεριφορά τους. Μόνο αν συνεργαστούμε όλοι, θα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το πρόβλημα.