Σοκ προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο που πρόβαλε το MEGA και στο φαίνεται μία μαθήτρια να βρίσκεται πεσμένη στο έδαφος, περικυκλωμένη από άλλα κορίτσια, τα οποία την σέρνουν, ενώ ακόμη ένα άτομο βιντεοσκοπεί τα όσα διαδραματίζονται.

Αρχικά στο βίντεο φαίνονται δύο ανήλικες πιασμένες η μία από τα μαλλιά της άλλης, να παλεύουν μεταξύ τους. Τότε ακούγεται η φράση: «Μπαίνω ρε… Κράτα, μπαίνω, μπαίνω». Είναι η στιγμή που θα αρχίσει ο πραγματικός εφιάλτης για το κορίτσι που φαίνεται στο βίντεο να φοράει μαύρο κολάν, καθώς σε λίγα δευτερόλεπτα θα βρεθεί πεσμένη κάτω, περιτριγυρισμένη από τέσσερις ανήλικες. Το ξύλο αρχίζει.

Δέχεται χωρίς έλεος το ένα χτύπημα μετά το άλλο με χέρια και πόδια. Μαινόμενη η κοπέλα με την άσπρη μπλούζα, αρπάζει το θύμα της από τα μαλλιά και την σηκώνει στον αέρα, ενώ άλλη κοπέλα την πιάνει από πόδια. Οι κλωτσιές συνεχίζονται. Χωρίς κανένα έλεος, οι τρεις μαθήτριες συνεχίζουν τα σφοδρά χτυπήματα. Ακόμα και όταν το θύμα φαίνεται να μην αντιδρά, μία από τις κοπέλες συνεχίζει να την κλωτσάει με αγριότητα στο κεφάλι.

Στο πλάνο εμφανίζονται και δύο αγόρια. Δεν χτυπούν το κορίτσι, αλλά δεν αντιδρούν κιόλας. Παρακολουθούν αμέτοχοι και απαθείς. Όταν οι τέσσερις ανήλικες έχουν εκτονώσει όλο τους το μένος και το ξύλο σταματά, το θύμα πεσμένη ακόμη στο έδαφος, βγάζει μόνο έναν πνιχτό λυγμό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τον ξυλοδαρμό του κοριτσιού, παρόλα αυτά το μένος που αποτυπώνεται στα πλάνα προκαλεί προβληματισμό, κυρίως γιατί οι δράστες είναι ανήλικα παιδιά.