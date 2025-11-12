Σοκ προκαλεί η καταγγελία για τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 15χρονου μαθητή στο κέντρο της Ξάνθης, την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου. Η μητέρα του, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι το παιδί δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από ομάδα ανηλίκων, που του είπαν ότι δήθεν «ενοχλούσε μία κοπέλα».

Κατά την περιγραφή της, ο γιος της δέχθηκε τηλεφώνημα από δύο συμμαθήτριές του που τον ρώτησαν πού βρίσκεται. Λίγο αργότερα ένα αγόρι τον πλησίασε και τον οδήγησε σε ένα στενό, όπου τον περίμενε ομάδα περίπου εννέα νεαρών. «Τον σύρανε σε ένα στενό, του ρίχνανε γροθιές και μπουνιές στο πρόσωπο. Έπεσε κάτω και συνέχισαν να τον κλωτσάνε στο κεφάλι», είπε η μητέρα, προσθέτοντας πως αν δεν είχε επέμβει γείτονας, το παιδί μπορεί να μην είχε σωθεί.

Ο 15χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε και πλέον έχει επιστρέψει στο σχολείο, ωστόσο, σύμφωνα με τη μητέρα, παραμένει βαριά τραυματισμένος ψυχολογικά. Η γυναίκα έδωσε επίσης στοιχεία που, κατά την εκδοχή της, σχετίζονται με το κίνητρο της επίθεσης: όπως είπε, ένα από τα κορίτσια που είχε τηλεφωνήσει στον νεαρό διατηρούσε σχέση με συμμαθητή μουσουλμανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να ζήλεψε — και, όπως κατήγγειλε, παλαιότερα είχε ήδη χτυπήσει άλλο παιδί για την ίδια κοπέλα.

Μετά το περιστατικό, όπως ισχυρίζεται η μητέρα, κάποια από τα κορίτσια τον χλεύασαν τηλεφωνικά ενώ νοσηλευόταν («πώς αισθάνεσαι που έφαγες ξύλο;»). Η ίδια δηλώνει αποφασισμένη να ζητήσει δικαιοσύνη: «Θέλω αποτελέσματα από την αστυνομία και τον εισαγγελέα. Δεν γίνεται οι γονείς αυτών των παιδιών να μη γνωρίζουν τι κάνουν τα παιδιά τους. Πρέπει να τιμωρηθούν, αλλιώς δεν θα σταματήσουν».

Οι έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό συνεχίζονται. Οι αρχές και οι διευθυντές του σχολείου έχουν κληθεί να διαλευκάνουν τα γεγονότα και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των μαθητών.