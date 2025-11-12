Ένα ακόμη περιστατικό ανηλικης βίας καταγράφηκε στη Ξάνθη, με θύμα έναν 15χρονο μαθητή που κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση που δέχθηκε από ομάδα συνομηλίκων.

Το επεισόδιο, όπως μεταδίδει το MEGA, σημειώθηκε μετά τη σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου, όταν – σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του – οι νεαροί πλησίασαν τον γιο της, τον οδήγησαν σε ένα στενό και άρχισαν να τον χτυπούν στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση ξεκίνησε με αφορμή ισχυρισμό ενός εκ των δραστών ότι ο 15χρονος «ενόχλησε» την κοπέλα του.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι γονείς του υπέβαλαν μήνυση κατ’ αγνώστων.