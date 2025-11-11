Σοκ προκαλεί η καταγγελία της πρωταθλήτριας της ενόργανης γυμναστικής και συζύγου του χρυσού Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια, Βασιλικής Μιλλούση, καθώς όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο TikTok, δέχτηκε επίθεση με πέτρες στο σπίτι της.

Συγκεκριμένα, η πρωταθλήτρια στη δοκό περιγράφοντας με έντονη ταραχή σε βίντεο τι συνέβη, είπε: «Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου έτυχε πριν από λίγο και έχω σοκαριστεί. Δίπλα απ’ το σπίτι μας είναι ένα σχολείο, Γυμνάσιο και όταν γύρισα τον σκύλο μου απ’ τη βόλτα του, ξαφνικά άρχισαν να μου πετάνε στον κήπο –δεν ξέρω αν τις πετούσαν σε εμένα– κοτρώνες τεράστιες».

«Αν με είχε χτυπήσει μία απ’ αυτές;»

Όπως ανέφερε στη συνέχεια η Βασιλική Μιλλούση, παρότι τους έκανε παρατήρηση, η επίθεση δεν σταμάτησε αμέσως: «Με το που το βλέπω, φωνάζω “Τι κάνετε;” και συνέχισαν να πετάνε άλλες τέσσερις. Και αναρωτιέμαι, αν με είχε χτυπήσει μία από αυτές; Θα έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο. Αν τα παιδιά μου ήταν εδώ και έπαιζαν στον κήπο;».

Η πρωταθλήτριά μας τόνισε, πως δεν μπορεί να καταλάβει, πώς σκέφτονται οι έφηβοι που έκαναν κάτι τόσο επικίνδυνο. «Καταλαβαίνω ότι είσαι μικρός, είσαι παιδί, μας έχουν πετάξει καπάκια, πλαστικά ποτήρια, μπάλες. Οκ. Πέτρες; Κοτρώνες ήταν, μπετό, τεράστιες. Το σκέφτηκαν προφανώς. Τους ένοιαξε; Ούτε λίγο». Τέλος, δεν έκρυψε τον φόβο της και ζήτησε από τους followers της να της πουν τι θα έκαναν στη θέση της.