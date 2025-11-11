Συμμορία ανηλίκων που δραστηριοποιούνταν στην ανατολική Θεσσαλονίκη κατηγορείται ότι διέπραττε σειρά ληστειών σε καταστήματα ψιλικών. Ως μέλη της ταυτοποιήθηκαν ένας 14χρονος, ένας 15χρονος και ένας 16χρονος. Ο πρώτος συνελήφθη ύστερα από ληστεία που φέρεται να πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Κυριακής, με την απειλή μαχαιριού, αποσπώντας 600 ευρώ και συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 14χρονος κατηγορείται επίσης ότι μία ημέρα νωρίτερα διέπραξε ακόμη μία ληστεία, από την οποία απέσπασε 170 ευρώ. Οι πράξεις του συνδέονται με τους δύο μεγαλύτερους σε ηλικία συνεργούς του, που φέρονται να συμμετείχαν σε παρόμοια περιστατικά.

Οι τρεις ανήλικοι φέρονται να είχαν δράσει και στα τέλη Οκτωβρίου, ληστεύοντας, με την ίδια μέθοδο και υπό την απειλή μαχαιριού, ακόμη ένα κατάστημα ψιλικών, αποσπώντας 950 ευρώ. Παράλληλα, οι δύο μεγαλύτεροι κατηγορούμενοι, στις αρχές του ίδιου μήνα, είχαν επιτεθεί σε κατάστημα καφέ – ψιλικών, αφαιρώντας 200 ευρώ.

Ο 14χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία για την υπόθεση σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.