Η σύλληψη 36χρονου αλλοδαπού στο καζίνο της Θεσσαλονίκης σημειώθηκε όταν εντοπίστηκε φυσίγγιο που φέρεται να είχε τοποθετήσει σε μηχάνημα τυχερών παιχνιδιών. Το περιστατικό οδήγησε σε έρευνες για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του ποσότητες ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 177,52 γραμμαρίων, 46 ναρκωτικά χάπια, μικροποσότητα κάνναβης, καθώς και ένα πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και άλλα αντικείμενα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 36χρονος κινούνταν με μισθωμένο αυτοκίνητο, το οποίο δεν είχε επιστρέψει στην εταιρεία ενοικίασης, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε βάρος του μήνυση για υπεξαίρεση. Επιπλέον, φέρεται να είχε δηλώσει ψευδώς στο παρελθόν την απώλεια του διαβατηρίου του.

Η δικογραφία σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, ενώ ο 36χρονος, αλβανικής καταγωγής, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για τα περαιτέρω.