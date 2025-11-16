Ακόμη ένα περιστατικό βίας ανηλίκων καταγράφηκε στην Πάτρα, το δέκατο έβδομο μέσα σε έναν μόλις μήνα στη Δυτική Ελλάδα. Ένας 17χρονος επιτέθηκε και γρονθοκόπησε έναν 16χρονο σε κεντρική πλατεία της πόλης, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 16χρονος μεταφέρθηκε με αιμορραγία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και νοσηλεύεται. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η κατάστασή του δεν φαίνεται να εμπνέει σοβαρή ανησυχία.

Μετά την επίθεση, ο ανήλικος ειδοποίησε τον πατέρα του, ο οποίος υπέβαλε σχετική καταγγελία στην αστυνομία. Ο 17χρονος δράστης αναζητείται από τις αρχές, ενώ τα αίτια της συμπλοκής παραμένουν άγνωστα, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί τι οδήγησε στον καβγά μεταξύ των δύο εφήβων.

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά συμβάντων που περιλαμβάνουν ξυλοδαρμούς, χρήση ναρκωτικών και άλλες μορφές παραβατικής συμπεριφοράς ανηλίκων, προκαλώντας αυξημένη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Όπως τονίζουν αρμόδιοι φορείς, το πρόβλημα δεν περιορίζεται πλέον στη Δυτική Ελλάδα, αλλά συνιστά ευρύτερο φαινόμενο που απαιτεί άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 17χρονου συνεχίζονται, ενώ αναμένονται νεότερα σχετικά με την πορεία της υγείας του τραυματισμένου εφήβου.