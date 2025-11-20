Ένα νέο περιστατικό που εντείνει την ανησυχία για την ανήλικη παραβατικότητα καταγράφηκε στην Αχαΐα, με τις αστυνομικές αρχές του Αιγίου να ερευνούν υπόθεση επίθεσης σε βάρος 17χρονου μαθητή Λυκείου.

Σύμφωνα με την καταγγελία που κατέθεσε η μητέρα του ανηλίκου στην Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό έλαβε χώρα σε κεντρικό σημείο της πόλης, όπου ο γιος της δέχθηκε βίαιη επίθεση από δύο νεαρούς, ηλικίας 15 και 18 ετών. Όπως αναφέρεται στην κατάθεση, οι δράστες χτύπησαν το θύμα με γροθιές και κλωτσιές, προκαλώντας του τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το tempo24.news, ο 17χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο από τη μητέρα του για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι αστυνομικές αρχές αντέδρασαν άμεσα σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος του 15χρονου και του 18χρονου, οι οποίοι αναζητούνται.