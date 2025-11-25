Θύμα ξυλοδαρμού από τους γονείς της κατήγγειλε ότι έπεσε μια 13χρονη στη Θεσσαλονίκη, με την ίδια να αναφέρει ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι γονείς της άσκησαν βία εναντίον της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το thestival.gr, η 13χρονη κακοποιείται συστηματικά εδώ και καιρό από τους δύο γονείς της, επειδή κάνει παρέα με μια ξαδέρφη της, «πληρώνοντας» με αυτόν τον βίαιο και βάναυσο τρόπο τις διαφορές που έχει ο πατέρας της με την αδερφή του και μητέρα της ξαδέλφης της 13χρονης. Το απόγευμα της Δευτέρας (24/11) το 13χρονο κορίτσι αφού είχε υποστεί ακόμα έναν ξυλοδαρμό, πείστηκε από μια φίλη της ότι πρέπει να πάει να καταγγείλει τα όσα υπομένει από τους ίδιους τους γονείς της στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Το κορίτσι έφυγε από το σπίτι του και τηλεφώνησε στο 100 ζητώντας βοήθεια. Πράγματι μέσα σε λίγα λεπτά ένα περιπολικό έσπευσε να βρει την 13χρονη, με τους αστυνομικούς να την εντοπίζουν σε κεντρικό σημείο του χωριού όπου διαμένει και να τη μεταφέρουν στο Αστυνομικό Τμήμα Αμπελόκηπων-Μενεμένης. Ψυχολόγος της Αστυνομίας βεβαίωσε, ότι τα όσα περιγράφει η 13χρονη, έχουν βάση και σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον των γονιών της, οι οποίοι εξαφανίστηκαν και αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Μετά την καταγγελία παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ με εισαγγελική εντολή και μέριμνα της Αστυνομίας η 13χρονη μεταφέρθηκε στο σπίτι της γιαγιάς της, όπου φιλοξενείται προσωρινά.