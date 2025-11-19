Τον εφιάλτη που έζησε η 12χρονη στα χέρια ενός 16χρονου στην Πάτρα επιβεβαίωσε η ιατροδικαστική εξέταση. Υπενθυμίζεται ότι το παιδί κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού την Κυριακή (16/11).

Σύμφωνα με το pelop.gr, η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι η 16χρονη που κατήγγειλε τον βιασμό της σε σχολείο της Πάτρας έχει υποστεί γενετήσιες πράξεις, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Το παιδί κατήγγειλε ότι γνώρισε τον 16χρονο μέσω Instagram και τον συνάντησε το απόγευμα της Κυριακής σε δρόμο της Πάτρας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 16χρονος παρέσυρε την 12χρονη σε απόμερο σημείο σε προαύλιο σχολείου που βρίσκεται στην περιοχή και εκεί την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Σε κατάσταση σοκ, η 12χρονη περιέγραψε όσα έζησε στους γονείς της, οι οποίοι με τη σειρά τους ενημέρωσαν τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί που πήραν την σχετικές καταθέσεις, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 16χρονου, ο οποίος όμως δεν συνελήφθη, λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου.

Ωστόσο, ο εισαγγελέας θα παραλάβει σήμερα τη δικογραφία που σχημάτισαν οι αστυνομικοί και θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του 16χρονου.

Το χρονικό της φρικιαστικής υπόθεσης

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο φερόμενος ως δράστης και το ανήλικο θύμα είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω Instagram. Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Νοεμβρίου.

Ο νεαρός, ο οποίος γνώριζε την ανήλικη, τη συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας. Στη συνέχεια, ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το tempo24, η 12χρονη σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσε τους γονείς της και αυτοί με τη σειρά τους την αστυνομία για όσα φέρεται να συνέβησαν σε βάρος της από έναν 16χρονο.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατήγγειλαν οι γονείς της 12χρονης στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, η 12χρονη τους ενημέρωσε πως βραδινές ώρες της Κυριακής, συναντήθηκε με το αγόρι στην Παραλία Πατρών, την οδήγησε στο Γυμνάσιο της περιοχής και με την άσκηση βίας, την κακοποίησε σεξουαλικά.