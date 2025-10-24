Αθώα κρίθηκε από το Εφετείο Θεσσαλονίκης γυναίκα που πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για ενδοοικογενειακή βία και «βασανιστήρια» σε βάρος των ανήλικων παιδιών της. Η υπόθεση είχε ξεκινήσει ύστερα από καταγγελίες των δύο παιδιών της – ενός αγοριού και ενός κοριτσιού – τα οποία υποστήριζαν ότι υπέστησαν σωματική κακοποίηση και αυστηρές τιμωρίες μέχρι την εφηβεία τους.

Στις καταγγελίες περιλαμβάνονταν περιστατικά με χτυπήματα με σκουπόξυλο και πλάστη, καθώς και άλλες πράξεις που περιέγραψαν ως «βασανιστήρια». Όπως ανέφεραν, η συμπεριφορά της μητέρας τους είχε επιβαρύνει σοβαρά την ψυχική τους υγεία. Παράλληλα, για επιμέρους περιστατικά κατηγόρησαν και τον σύντροφο της μητέρας τους.

Το 2018, τα δύο αδέλφια αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το σπίτι και να καταφύγουν προσωρινά στη θεία τους, προχωρώντας τότε σε καταγγελία προς τις αρχές. Το Πρωτοδικείο είχε επιβάλει στη μητέρα ποινή κάθειρξης 14 ετών και 10 μηνών, με αναστολή έως την εκδίκαση της έφεσης, ενώ ο σύντροφός της είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους.

Κατά τη δευτεροβάθμια εκδίκαση της υπόθεσης στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, ο γιος ανακάλεσε τις προηγούμενες καταγγελίες του. Η κόρη, που πλέον ζει στο εξωτερικό, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, ωστόσο, σύμφωνα με την εισαγγελέα της έδρας, είχε επικοινωνήσει νωρίτερα με τη μητέρα της ζητώντας συγγνώμη για τα ψέματα που, όπως φέρεται να είπε, είχε πει στο παρελθόν.

Η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε την αθώωση τόσο της γυναίκας όσο και του συντρόφου της, επικαλούμενη τις εκθέσεις κοινωνικών λειτουργών και ειδικών που είχαν εξετάσει τα παιδιά. Η πρόταση έγινε δεκτή από το δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε την πλήρη απαλλαγή των κατηγορουμένων.