Το «σχέδιο 28 σημείων για την ειρήνη στην Ουκρανία» που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι για την Ουκρανία. Δεν είναι καν για τη Ρωσία, παρότι συντάχθηκε με ρωσική συμβολή. Αντίθετα, η πρόταση επιδιώκει να ωφελήσει μόνο ένα άτομο: τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οπως και το ειρηνευτικό σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για τη Γάζα, το πλαίσιο για την Ουκρανία στοχεύει να επιτύχει μια γρήγορη «νίκη» στην εξωτερική πολιτική. Για έναν πρόεδρο που δεν αγαπά τίποτα περισσότερο από το να αυτοπροβάλλεται ως ειρηνοποιός, αυτή είναι μια ευκαιρία όχι μόνο να πάρει τα εύσημα για μια κατάπαυση του πυρός, αλλά και να παρουσιαστεί ως ο άξονας της εφαρμογής της.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει μια διαρκή ειρήνη. Το σχέδιο στερείται λεπτομερειών, όπερ σημαίνει ότι η επανέναρξη των εχθροπραξιών είναι σχεδόν εγγυημένη. Αλλά αυτό αφορά το μέλλον, που δεν απασχολεί ιδιαίτερα τον Τραμπ. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να αποσπάσει την προσοχή του αμερικανικού εκλογικού σώματος από τη σχέση του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστιν.

Ενώ οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα αρθούν «σταδιακά», αυτή η διαδικασία θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του Τραμπ και τα έσοδα της χώρας από το πετρέλαιο είναι απίθανο να ανακάμψουν σύντομα.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, δεν έχει καλές επιλογές. Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ συνεργάζεται με ουκρανούς αξιωματούχους για να «βελτιώσει» το σχέδιο, η διαπραγματευτική ισχύς της χώρας είναι περιορισμένη. Παραμένει εξάλλου απολύτως εξαρτημένη από τη Δύση για τη χρηματοδότηση και τον αμυντικό εξοπλισμό της. Επιπλέον, η κυβέρνηση του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι τώρα μπλεγμένη σε υψηλού επιπέδου σκάνδαλο διαφθοράς.

Οι συνωμοσιολόγοι δουλεύουν υπερωρίες. Παρά το γεγονός ότι έδειξε έκπληξη από το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς γνώριζε γι’ αυτό ένα μήνα πριν διαρρεύσει, κάτι που ορισμένοι χρησιμοποίησαν για να υπονοήσουν ότι οι αποκαλύψεις για διαφθορά ήταν μέρος ενός ευρωπαϊκού σχεδίου για να αυξηθεί η εξάρτηση του Ζελένσκι από την ΕΕ. Υπάρχουν επίσης αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με την επιρροή του γραμματέα του ουκρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Αμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ στην πρόταση των ΗΠΑ – συγκεκριμένα, στη ρήτρα που θα χορηγούσε «πλήρη αμνηστία» σε όλα τα μέρη για τις «ενέργειές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου».

Τελικά, οι απλοί Ουκρανοί είναι αυτοί που θα πληρώσουν το τίμημα. Ο Πούτιν θα εξασφαλίσει σημαντικά κέρδη, αν όχι όλα όσα ήθελε, και ο Τραμπ θα μπορέσει να δηλώσει ότι αυτός και μόνο αυτός έβαλε τέλος σε έναν εξαντλητικό πόλεμο φθοράς.

Η Νίνα Λ. Χρούστσεβα, δισεγγονή του πρώην ηγέτη της ΕΣΣΔ Νικίτα Χρουστσόφ, είναι καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο New School της Νέας Υόρκης