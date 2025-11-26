Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ρωσικό εργοστάσιο παραγωγής εξοπλισμού πλοήγησης και εξαρτημάτων για πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους, στη ρωσική περιοχή της Τσουβάσια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο στόχος ήταν το εργοστάσιο «VNIIR-Progress» που βρίσκεται στην πόλη Τσεμποκσάρι. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι η εγκατάσταση παίζει καθοριστικό ρόλο στην αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας.

Το εργοστάσιο παράγει, μεταξύ άλλων, «μονάδες τύπου Kometa» οι οποίες χρησιμοποιούνται σε drones καμικάζι Shahed, καθώς και στα πυραυλικά συστήματα Iskander-M και Kalibr, σύμφωνα με το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο.

Ουκρανικές στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι το πλήγμα καταγράφηκε στον χώρο του εργοστασίου και ακολούθησε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της Δημοκρατίας της Τσουβάσια, Όλεγκ Νικολάεφ, δήλωσε –σύμφωνα με το BBC– ότι το Τσεμποκσάρι δέχτηκε επίθεση από ουκρανικά drones. Ανέφερε ζημιές σε δύο κτίρια κατοικιών και δύο τραυματισμούς, χωρίς ωστόσο να κάνει λόγο για πλήγμα στο εργοστάσιο.

