Οι ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν ένα σχέδιο B έκτακτης ανάγκης για να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία δεν θα αντιμετωπίσει χρηματοδοτικά προβλήματα στις αρχές του 2026, εάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας του Κιέβου.

Σε προηγούμενη σύνοδο κορυφής, οι ηγέτες της ΕΕ είχαν προτείνει τη δημιουργία ενός «δανείου επανορθώσεων» ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα ρωσικά κεφάλαια, ωστόσο η ιδέα αυτή βρήκε αντίθετο τον Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βέβερ, όπου βρίσκονται τα συγκεκριμένα κεφάλαια.

Με τις ειρηνευτικές συνομιλίες να εντείνονται και με την Ουκρανία να αντιμετωπίζει έλλειψη ρευστότητας, η διαχείριση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων αποκτά νέα επείγουσα σημασία. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι τονίζουν ότι η Επιτροπή πρέπει να είναι έτοιμη να παρουσιάσει ένα νομικό προσχέδιο για το δάνειο επανορθώσεων μέσα στις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα ενός «δανείου- γέφυρα», χρηματοδοτούμενου από δανεισμό της ΕΕ, για να καλυφθούν οι ανάγκες της Ουκρανίας τους πρώτους μήνες του 2026, δίνοντας χρόνο για την τελική έγκριση του πλήρους δανείου αποζημιώσεων. Η Ουκρανία θα μπορούσε να αποπληρώσει το ενδιάμεσο δάνειο μόλις λάβει τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, τόνισε ότι «δεν υπάρχει κανένα σενάριο στο οποίο οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα πληρώσουν μόνοι τους τον λογαριασμό» και ότι η Επιτροπή πρέπει να προχωρήσει με προτάσεις που να επιτρέπουν την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας χωρίς μονομερή ευθύνη των κρατών-μελών.

Οι υπουργοί Οικονομικών και οι διπλωμάτες της ΕΕ συζήτησαν την Τρίτη στις Βρυξέλλες επιλογές για την ενδιάμεση χρηματοδότηση, με χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Λιθουανία και το Λουξεμβούργο να πιέζουν για ταχεία πρόοδο. Το σχέδιο θα μπορούσε να συνδυάσει το δάνειο επανορθώσεων με ενδιάμεση χρηματοδότηση μέσω κοινού δανεισμού της ΕΕ.

Η αναζωπύρωση των ειρηνευτικών προσπαθειών από την ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει την πίεση για να βρεθεί λύση για το τέλος του πολέμου, ενώ από την πλευρά τους οι Ευρωπαίοι επιμένουν ότι θα πρέπει να έχουν τον τελικό λόγο για τη διαχείριση αυτών των περιουσιακών στοιχείων και για το χρονοδιάγραμμα άρσης κυρώσεων κατά της Ρωσίας.