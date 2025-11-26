Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Κίεβο για ένα νέο τετραετές πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας ύψους 8,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη μακροοικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στη σταθεροποίηση της ουκρανικής οικονομίας, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται από τον πόλεμο.

Η νέα συμφωνία, που τελεί υπό την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΝΤ, θα αντικαταστήσει το προηγούμενο πρόγραμμα ύψους άνω των 15 δισ. δολαρίων, το οποίο εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2023. Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο διεθνές πακέτο οικονομικής στήριξης συνολικού ύψους 122 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, η νέα συμφωνία με το ΔΝΤ αποδεικνύει την ανθεκτικότητα της ουκρανικής οικονομίας παρά τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή. Η ίδια τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και στην ενίσχυση της προσπάθειας για την καταπολέμηση της διαφθοράς.