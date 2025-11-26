Αν κάποιος αναζητεί ένα κοινό στοιχείο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, τη Βασίλισσα που θα παραταχθεί απόψε στο «Γ. Καραϊσκάκης», ιδού: αμφότερες οι ομάδες νιώθουν την ανάγκη να νικούν «παντού και πάντα», αισθάνονται αυτή τη γόνιμη πίεση για επιτυχία και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά στον εκάστοτε οργανισμό.

Είπε χαρακτηριστικά χθες το απόγευμα ο Μεντιλίμπαρ, αναφερόμενος στην αντίπαλο του Ολυμπιακού: «Στη Ρεάλ όταν όλα δεν είναι τέλεια, υπάρχει γκρίνια. Αλλά ξέρουν – όπως και εμείς – να διαχειρίζονται αυτήν την κατάσταση αλλά και την πίεση».

Είναι η πίεση που έρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον. Για τη Ρεάλ τα τρόπαια μοιάζουν με αυτοσκοπό. Τη θρέφει το κυνήγι της κορυφής. Αλλά μήπως και για τον Ολυμπιακό δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο; Οι Ερυθρόλευκοι κυνηγούν κάθε χρόνο το νταμπλ στην Ελλάδα και η συμμετοχή τους στο Τσάμπιονς Λιγκ είναι μια επιβράβευση. Μια απόδειξη πως προοδεύει η ομάδα. Μια επιβεβαίωση ότι το κλαμπ στέκεται απέναντι στους ισχυρούς γιατί πολύ απλά εκεί είναι η θέση του. Το κατέκτησε αυτό. Κόντρα στην Αϊντχόφεν, o Oλυμπιακός έκανε ένα πραγματικά σπουδαίο ματς. Εχασε τους βαθμούς στις καθυστερήσεις, αλλά το κοινό ρούφηξε έως το μεδούλι μια συναρπαστική απόδοση των ποδοσφαιριστών.

Κατά καιρούς στο Νέο Φάληρο έχουν λυγίσει ομάδες πολύ δυνατές και με παλμαρέ σημαντικό όσον αφορά στην κατάκτηση τίτλων. Είναι αυτή η αύρα που έχει αυτό το γήπεδο, η ώθηση που δίνει στους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Η Ρεάλ ήρθε με προβλήματα, καμιά αντίρρηση. Αλλά αν οι γηπεδούχοι εστιάσουν στους απόντες και όχι στους παρόντες, τότε θα πέσουν σε μια παγίδα που ασφαλώς και θέλουν να αποφύγουν. Για να φορούν τη λευκή φανέλα και να αγωνίζονται στη Μαδρίτη, πάει να πει πως είναι όλοι παίκτες κλάσης. Δεν φτάνει κάποιος τυχαία στη σπουδαία Ρεάλ. Και υπό μία έννοια, το συναπάντημα με τέτοιο αντίπαλο, μοιάζει ως ένας αγώνας που από μόνος του μπορεί να διώξει το άγχος και την πίεση από τον Ολυμπιακό.

Παίζεις το ματς, δίνεις την ψυχή σου, το κίνητρο ξεχειλίζει σε κάθε προσπάθεια και αναμένεις το αποτέλεσμα. Οπως τότε, σε εκείνο το αλησμόνητο 3-3 που διεξήχθη το 1999 στο ΟΑΚΑ, ένα από τα ωραιότερα και πλέον αγωνιώδη ευρωπαϊκά ματς όλων των εποχών.

Ολυμπιακός – Ρεάλ. Ενα ζευγάρι που από μόνο του λέει πάρα πολλά. Και με τα αναρίθμητα τρόπαια που έχουν κατακτήσει οι μονομάχοι, να σημαίνουν τόσα πολλά για τον χαρακτήρα των ομάδων.