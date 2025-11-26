Ποιοι θα είναι σήμερα παρόντες στην εκδήλωση του «ΚΟΣΜΟΣ» για την κλιματική κρίση; Στο πάνελ θα βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Χάρης Δούκας. Και τα στελέχη που θα εμφανιστούν, όμως, για να ακούσουν την κουβέντα έχουν σημασία – θα γίνει σαφές ποιος και πώς ενδιαφέρεται για συνεργασίες, ειδικά από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, πάντως, ο Δούκας παρέμεινε ανοιχτά υπέρ του διαλόγου, ενώ φάνηκε να κρατάει στάση αναμονής για τον Τσίπρα, που ακόμα δεν έχει κάνει κάποια πολιτική κίνηση που να δείχνει τις διαθέσεις επαναφοράς του.

Προσυνεδριακά

Σε πιο κλειστό, κομματικό ακροατήριο, πάντως, ο Δούκας ήταν πιο αιχμηρός απέναντι στον Τσίπρα – δείγμα πως ξέρει κι αυτός τι σημαίνει «Tsipras effect» μέσα στο ΠΑΣΟΚ: «Λέμε διάλογο με όλα τα υπαρκτά προοδευτικά κόμματα. Με ρωτάτε για Τσίπρα; Δεν είμαστε κριτικοί βιβλίων. Εμείς μιλάμε για υπαρκτά κόμματα», σχολίασε μιλώντας σε 350 στελέχη, σε κλειστή τηλεδιάσκεψη, ενόψει συνεδρίου. «Δεν μιλάμε για εναλλαγή κομμάτων», τόνισε στην παρέμβασή του, «αλλά για αλλαγή πολιτικής διακυβέρνησης», τονίζοντας πως το κόμμα δεν χρειάζεται θολά μηνύματα. Το «Δουκάτο», σε κάθε περίπτωση, δεν είναι το μόνο που προετοιμάζεται για το συνέδριο – τουλάχιστον δύο ακόμα εσωκομματικές ομάδες δουλεύουν εντατικά.

Καμπή

Το δεύτερο βήμα της επαναφοράς του Τσίπρα μετά την έκδοση του βιβλίου είναι η παρουσίασή του στην Αθήνα. Και εκεί οι παρουσίες θα έχουν τη δική τους σημασία, γιατί θα φανεί ποιοι έχουν διάθεση να είναι μαζί του στον νέο φορέα και ποιοι όχι – δεν μιλούν όλοι με τα ίδια θερμά λόγια με τα οποία εκφράστηκε πριν από μερικές μέρες η Ολγα Γεροβασίλη. Μένει να φανεί αν θα υπάρχουν εμφανίσεις και από την πασοκική πλευρά. Αν και ο χειρισμός του Τσίπρα σε μια σειρά θεμάτων που «αγγίζουν» τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε, με ψύχραιμη ματιά, να τους προσφέρει ένα είδος ανακούφισης για τη μεταξύ τους μάχη που προοικονομείται.

Σιωπή

Ποια είναι η μόνη εκ των αναφερομένων προσώπων στην «Ιθάκη» που ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί για το περιεχόμενό της; Η πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Εφη Αχτσιόγλου, της οποίας η απόφαση να μη δεχτεί να τεθεί επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των δύο εκλογών του 2023, παίρνοντας ουσιαστικά το δαχτυλίδι και έχοντας την πλήρη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, περιγράφεται ως απολύτως μοιραία για τη συνέχεια του κόμματος. Η σιωπή, πάντως, είναι εύλογη, γιατί οι ισορροπίες είναι λεπτές και για τη επόμενη μέρα – και η σχέση του Τσίπρα με τους «σαραντάρηδες» περίπλοκη.

Απορία

Πόσα ενεργά πολιτικά στελέχη περιγράφονται στην «Ιθάκη», αλλά δεν αναφέρονται ονομαστικά;