H αντίστροφη μέτρηση για την Βlack Friday έχει ήδη ξεκινήσει, με τους καταναλωτές να ετοιμάζονται για τις αγορές τους που θα κορυφωθούν τις επόμενες ημέρες. Φέτος οι έξι στους δέκα έλληνες καταναλωτές αναμένεται να δαπανήσουν έως και 250 ευρώ για τις αγορές τους ενώ πάνω από τέσσερις στους δέκα πραγματοποίησαν το προηγούμενο διάστημα έρευνα τιμών για να μην πέσουν θύματα παραπλάνησης και να κάνουν συμφέρουσες αγορές. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΥ φέτος οι Ελληνες σε ποσοστό 63%, από 50% πέρυσι, δηλώνουν ότι σκοπεύουν να κάνουν αγορές τις ημέρες των Black Friday και Cyber Monday με τα είδη τεχνολογίας και τις ηλεκτρονικές συσκευές (68%) αλλά και τα ρούχα και αξεσουάρ (61%) να βρίσκονται στο «στόχαστρο» των ελλήνων καταναλωτών.

Ωστόσο το 45% δηλώνει επιφυλακτικό σχετικά με το αν οι εκπτώσεις και προσφορές είναι πραγματικές. Η ισχυρότερη πρόθεση για αγορές καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα 30-39 (76%). Αντίθετα, στην ηλικιακή ομάδα 50-64 μόνο ένας στους δύο σκοπεύει να πραγματοποιήσει κάποια αγορά. Την ίδια στιγμή στοιχεία της Klarna αναφέρουν ότι μία μεγάλη μερίδα καταναλωτών θα αξιοποιήσει τις προσφορές και εκπτώσεις της Black Friday για να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα (22,7%), το 20,3% θα αγοράσει είδη σπιτιού ενώ ένας στους τέσσερις (25,5%) έχει σκοπό να κάνει αγορές, αλλά δεν έχει ακόμη αποφασίσει τι θα αγοράσει.

Σχετικά με το πόσα χρήματα είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν οι Ελληνες φέτος το 31,1% αναφέρει ότι θα ξοδέψει 101-250 ευρώ, το 26,3% 51-100 ευρώ και μόλις το 19% θα δαπανήσει 251-500 ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 41,2% δήλωσε ότι θα ελέγξει τις τιμές πριν από τις εκπτώσεις της Black Friday για να βεβαιωθεί ότι θα ωφεληθεί πραγματικά από τις προσφορές, και το 34,3% θα αγοράσει μόνο ό,τι μπορεί να αντέξει οικονομικά, γεγονός που δείχνει ότι οι έλληνες καταναλωτές είναι πολύ προσεκτικοί στον προϋπολογισμό των αγορών τους σε αυτή την περίοδο προσφορών και εκπτώσεων.

Για τη φετινή χρονιά όπως δείχνουν οι προβλέψεις σχεδόν έξι στους δέκα καταναλωτές αναμένεται να κάνουν αναζήτηση στο Διαδίκτυο για να αγοράσουν προϊόντα online (58%) ενώ μόνο το 16,8% θα αναζητήσει προϊόντα και θα τα αγοράσει στο κατάστημα.

Τέλος, αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξουν για τις αγορές τους η χρήση της χρεωστική κάρτας (54,9%) παραμένει στην πρώτη θέση ενώ ακολουθεί η χρήση πιστωτικής (19,9%) και τα μετρητά (18,9%).

Μάλιστα και οι ευέλικτες, άτοκες επιλογές πληρωμής (συμπεριλαμβανομένου Buy Now, Pay Later) έχει σημειώσει άνοδο, καθώς το ποσοστό των καταναλωτών που τις επιλέγουν αυξήθηκε κατά 28,89% σε σχέση με πέρυσι.