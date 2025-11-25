Υπήρξαν από τους πρωταγωνιστές των αγώνων της Κυριακής. Ο μεν Ζίνι έδωσε το τρίποντο στην ΑΕΚ, ένα ακόμη «με την ψυχή στο στόμα», ο δε Γεντβάι επιβεβαίωσε πως έχει τούτη την περίοδο ρέντα και σημαδεύει τα δίχτυα με τρόπο που κάνει θόρυβο.

Ωστόσο, τόσο ο φορ της ΑΕΚ όσο και ο μπακ του Παναθηναϊκού, μάλλον «απάντησαν» με τον δικό τους τρόπο σε δύο πρώην προπονητές των ομάδων τους. Ο Ζίνι, μολονότι όσες φορές έκανε καλοκαιρινή προετοιμασία με τους Κιτρινόμαυρους έβαζε γκολ και ξεχώριζε, μάλλον δεν κέρδισε την καρδιά του Αλμέιδα. Τον άφησε ο αργεντινός τεχνικός να φύγει, έστω ως δανεικός και πάλι καλά να λέμε που συνέβη αυτό για την ΑΕΚ. Ο Ζίνι διέπρεψε στον Λεβαδειακό, επέστρεψε με παραπάνω ηθικό και τώρα, επί των ημερών του Νίκολιτς, βρίσκεται συχνότερα στο αρχικό σχήμα και σημειώνει γκολ. Και το 1-0 απέναντι στον Αρη ήρθε με έξοχη κεφαλιά και υπέροχη τοποθέτηση του στράικερ στην περιοχή του Διούδη.

Οσο για τον Γεντβάι, περιέργως αν δεχθούμε την άποψη αρκετών, εκπαραθυρώθηκε από τον Βιτόρια και δεν τον υπολόγιζε ο Πορτογάλος για το αρχικό σχήμα. Με τον Μπενίτεθ, όμως, αυτός ο τόσο ικανός στόπερ, ανακτά το χαμένο έδαφος, έστω κι αν δεν τον βλέπουμε στο κέντρο της άμυνας αλλά λίγο δεξιότερα. Οπως και να έχει, κρατά τη θέση με επάρκεια και στα τελευταία παιχνίδια δοκιμάζει σουτ που βρίσκουν στόχο. Το έκανε στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, το επανέλαβε και στις Σέρρες, όταν επιχείρησε ανάποδο ψαλίδι και δικαιώθηκε για το ρίσκο που πήρε. Ενας αμυντικός, όχι ένας βιρτουόζος μεσοκυνηγός με χαμηλό κέντρο βάρους. Για να αποδειχθεί πως όταν «σε θέλει η μπάλα», πολλά μπορεί να συμβούν και να είναι όλα υπέρ σου.

Οσο για τον Μπενίτεθ, λειτουργεί εντελώς αντίθετα σε σχέση με τον Νίκολιτς. Ο ισπανός προπονητής του Παναθηναϊκού «απλώνει» το ρόστερ και αυξάνει τις διαθέσιμες επιλογές του Τριβφυλλιού. Το έπραξε με τον ξεχασμένο Βιλένα που μπήκε στην αποστολή, έστω κι αν αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων ο τεχνικός να το κάνει. Οσο για τον Νίκολιτς, μάλλον «χάνει» παίκτες που δεν στηρίζεται καθόλου πάνω τους και συνεπώς λιγοστεύουν τα χαρτιά που έχει στη διάθεσή του. Το είδαμε με τον Μήτογλου και τον Γιόνσον, όπως και με τον Οντουμπάτζο. Οχι πως είναι όλοι σούπερ, αλλά κάποιες ανάσες θα πρόσφεραν στους συμπαίκτες τους. ‘Η μήπως όχι;