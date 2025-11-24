Η ΑΕΚ ανακτά έναν από τους βασικούς της επιθετικούς, καθώς ο Ζίνι επανεντάσσεται στην ευρωπαϊκή λίστα και θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια του Conference League.

Ο 23χρονος φορ από την Ανγκόλα είχε χάσει δύο μήνες δράσης λόγω τραυματισμού, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί στην ευρωπαϊκή λίστα από τον Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς. Η επιστροφή του Ζίνι στη δράση έγινε αισθητή στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Άρη, όπου σκόραρε το μοναδικό γκολ της ΑΕΚ, οδηγώντας την ομάδα στη νίκη.

Η UEFA ενημέρωσε επίσημα για την επανένταξη του Ζίνι στη λίστα της Ένωσης, γεγονός που τον καθιστά κανονικά διαθέσιμο για το κρίσιμο εκτός έδρας ματς με τη Φιορεντίνα στο Αρτέμιο Φράνκι, την Πέμπτη. Η επιστροφή του αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στον Μάρκο Νίκολιτς και στους συμπαίκτες του ενόψει της συνέχειας των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Η παρουσία του Ζίνι στο ρόστερ της ΑΕΚ ενισχύει τις επιλογές στην επίθεση και προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στον προπονητή, ο οποίος πλέον μπορεί να υπολογίζει ξανά σε έναν παίκτη που έχει δείξει την αξία του σε καθοριστικές στιγμές της σεζόν.